«Бич трудоспособного населения». Бороться с употреблением алкоголя будут в Алтайском крае в 2024 году

Различные правительственные ведомства, в том числе алтайский минздрав, собираются усиленно работать над снижением смертности в регионе. Особое внимание уделят в том числе употреблению алкоголя. Об этом сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов на итоговой коллегии министерства здравоохранения Алтайского края.

Министр здравоохранения подчеркнул: глобальная задача на этот год — увеличить продолжительность жизни в регионе, повысить качество жизни в Алтайском крае. Снижение смертности, в частности в трудоспособном возрасте — одна из целей.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Дмитрий Лямзин

Относительно 2021 года смертность в трудоспособном возрасте в крае в целом уменьшилась в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом. Но это не предел. Три главные причины смертности — болезни сердечно-сосудистой системы, онкология и внешние причины.

«Наша задача — при том же усилии обратить внимание на трудоспособный возраст. По итогам прошлого года умерло почти 7 тыс. человек из этой возрастной категории, — рассказал Дмитрий Попов. — При этом хотелось бы отметить, что эта тенденция связана как с внешними причинами, так и с уровнем употребления алкоголя в регионе и алкоголь-ассоциированными заболеваниями. Сейчас разрабатывается комплекс мер по сдерживанию и уменьшению уровня потребления алкоголя в Алтайском крае, поскольку это основной бич трудоспособного населения».

Министр здравоохранения также заявил, что к 2030 году в ведомстве стоит цель достичь средней продолжительности жизни в крае 77 лет.

Итоговая коллегия министерства здравоохранения Алтайского края. Выступление министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. Дмитрий Лямзин

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая отметила, что в 2023 году от отравления алкоголем, а также лекарственными препаратами, наркотиками и химическими веществами не медицинского назначения погиб 571 человек. И еще 215 человек — от причин, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков.

С длительным периодом употребления алкоголя в статистике министерства также связывают многие случаи самоубийства.

«Видимо, пришло время возвращаться к народным дружинам. Устраивать рейды к лицам, торгующими напитками кустарного производства, — подчеркнула Наталья Белоцкая. — Требуется межведомственная работа по организации вытрезвителей. Мы предлагаем это реализовать за счет крупных сетевиков и производителей алкогольной продукции. Кроме того, мы выделили районы, в которых в обязательном порядке должны открыться кабинеты медико-психологического консультирования».

Не раз на коллегии упомянули о межведомственном взаимодействии. Заместитель начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю — начальник полиции Марк Левин поддержал инициативы министерства здравоохранения и рассказал, что количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения снижается каждый год.

В 2023-ем количество таких правонарушений составило 6540. Это на 4324 меньше, чем в 2018-ом. Показатели планируют снижать дальше.

В минздраве также упомянули, что в АКЗС обратили внимание на другую вредную привычку. Предлагают запретить вейп. Инициатива обсуждается.

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