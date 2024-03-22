22 марта
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Здоровье

«Бич трудоспособного населения». Бороться с употреблением алкоголя будут в Алтайском крае в 2024 году

Различные правительственные ведомства, в том числе алтайский минздрав, собираются усиленно работать над снижением смертности в регионе. Особое внимание уделят в том числе употреблению алкоголя. Об этом сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов на итоговой коллегии министерства здравоохранения Алтайского края.

Бар. Пиво.
Бар. Пиво.
СС0

Министр здравоохранения подчеркнул: глобальная задача на этот год — увеличить продолжительность жизни в регионе, повысить качество жизни в Алтайском крае. Снижение смертности, в частности в трудоспособном возрасте — одна из целей.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Дмитрий Лямзин

Относительно 2021 года смертность в трудоспособном возрасте в крае в целом уменьшилась в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом. Но это не предел. Три главные причины смертности — болезни сердечно-сосудистой системы, онкология и внешние причины.

«Наша задача — при том же усилии обратить внимание на трудоспособный возраст. По итогам прошлого года умерло почти 7 тыс. человек из этой возрастной категории, — рассказал Дмитрий Попов. — При этом хотелось бы отметить, что эта тенденция связана как с внешними причинами, так и с уровнем употребления алкоголя в регионе и алкоголь-ассоциированными заболеваниями.

Сейчас разрабатывается комплекс мер по сдерживанию и уменьшению уровня потребления алкоголя в Алтайском крае, поскольку это основной бич трудоспособного населения».

Министр здравоохранения также заявил, что к 2030 году в ведомстве стоит цель достичь средней продолжительности жизни в крае 77 лет.

Итоговая коллегия министерства здравоохранения Алтайского края. Выступление министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.
Итоговая коллегия министерства здравоохранения Алтайского края. Выступление министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.
Дмитрий Лямзин

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая отметила, что в 2023 году от отравления алкоголем, а также лекарственными препаратами, наркотиками и химическими веществами не медицинского назначения погиб 571 человек. И еще 215 человек — от причин, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков.

С длительным периодом употребления алкоголя в статистике министерства также связывают многие случаи самоубийства.

«Видимо, пришло время возвращаться к народным дружинам. Устраивать рейды к лицам, торгующими напитками кустарного производства, — подчеркнула Наталья Белоцкая. — Требуется межведомственная работа по организации вытрезвителей. Мы предлагаем это реализовать за счет крупных сетевиков и производителей алкогольной продукции. Кроме того, мы выделили районы, в которых в обязательном порядке должны открыться кабинеты медико-психологического консультирования».

Не раз на коллегии упомянули о межведомственном взаимодействии. Заместитель начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю — начальник полиции Марк Левин поддержал инициативы министерства здравоохранения и рассказал, что количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения снижается каждый год.

В 2023-ем количество таких правонарушений составило 6540. Это на 4324 меньше, чем в 2018-ом. Показатели планируют снижать дальше.

В минздраве также упомянули, что в АКЗС обратили внимание на другую вредную привычку. Предлагают запретить вейп. Инициатива обсуждается.

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