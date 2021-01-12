Была ли летучая мышь? Раскрыто происхождение COVID-19

Назад, в 2003-й
Выявленные генетические адаптации оказались аналогичными тем, что были произведены вирусом SARS-CoV, вызвавшим вспышку заболевания SARS в 2003 году.
Они позволили вирусу перейти с летучих мышей на человека.
Может существовать общий механизм, делающий данную группу вирусов склонной к мутациям, делающих возможным переход к новым хозяевам, предположили исследователи.
Анализ
Ученые проанализировали родственный SARS-CoV-2 коронавирус RaTG13, геном которого на 96% сходен с геномом возбудителя COVID-19.
«Шип»
Важные генетические различия затрагивают S-белок (белок-«шип»), играющий ключевую роль в заражении коронавирусом человеческой клетки.
Оказалось, что у RaTG13 S-белок не может эффективно связываться с клеточными рецепторами человека. В то же время, если в белок-«шип» RaTG13 вставить определенные фрагменты S-белка SARS-CoV-2, то эффективность связывания повысится, пишет Lenta.ru.
Роль мышей
SARS-CoV-2 при этом не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей, что указывает на существование промежуточного хозяина.
Подробности о происхождении опасного штамма приводятся в статье, опубликованной в журнале PLOS Biology, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Между тем в Китай прибыла делегация ВОЗ, чтобы досконально изучить происхождение коронавируса нового типа.
Власти Понебесной приняли специалистов после долгих проволочек. 14 января, как ожидается, специалисты ВОЗ приступят к исследованиям.