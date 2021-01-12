Была ли летучая мышь? Раскрыто происхождение COVID-19

Ученые Кембриджского университета в Великобритании раскрыли ключевые генетические изменения, которые привели к появлению патогенного для человека коронавируса SARS-CoV-2.

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Выявленные генетические адаптации оказались аналогичными тем, что были произведены вирусом SARS-CoV, вызвавшим вспышку заболевания SARS в 2003 году.

Они позволили вирусу перейти с летучих мышей на человека.

Может существовать общий механизм, делающий данную группу вирусов склонной к мутациям, делающих возможным переход к новым хозяевам, предположили исследователи.

Анализ

Ученые проанализировали родственный SARS-CoV-2 коронавирус RaTG13, геном которого на 96% сходен с геномом возбудителя COVID-19.

«Шип»

Важные генетические различия затрагивают S-белок (белок-«шип»), играющий ключевую роль в заражении коронавирусом человеческой клетки.

Оказалось, что у RaTG13 S-белок не может эффективно связываться с клеточными рецепторами человека. В то же время, если в белок-«шип» RaTG13 вставить определенные фрагменты S-белка SARS-CoV-2, то эффективность связывания повысится, пишет Lenta.ru.

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Роль мышей

SARS-CoV-2 при этом не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей, что указывает на существование промежуточного хозяина.

Подробности о происхождении опасного штамма приводятся в статье, опубликованной в журнале PLOS Biology, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Между тем в Китай прибыла делегация ВОЗ, чтобы досконально изучить происхождение коронавируса нового типа.

Власти Понебесной приняли специалистов после долгих проволочек. 14 января, как ожидается, специалисты ВОЗ приступят к исследованиям.