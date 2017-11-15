Биохимики выяснили, что переедание не является причиной лишнего веса

В ходе экспериментов над лабораторными мышами ученые выяснили, что особи-носители одного из вариантов гена анкирин-B значительно быстрее набирали лишний вес. Этот ген регулирует работу белка Glut4, который определяет интенсивность усвоения глюкозы жировыми клетками.

"Мы считаем, что этот ген помогал нашим предкам сохранять энергию в голодные времена. Но теперь, когда мы не испытываем недостатка в пище, эта мутация анкирина может превратить ожирение в эпидемию", — заявил профессор биохимии Джордж Геллер.

Ученые особо отмечают, что их открытие опровергает мнение о том, что ожирение в первую очередь связано с неправильной диетой и чрезмерным потреблением калорийной пищи.

В ближайшее время специалисты планируют выйти за рамки лабораторной работы и провести исследование среди страдающих от избыточного веса американцев.