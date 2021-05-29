Биологи установили максимальную длительность жизни человека

Ученые заявляют, что у старения существуют некие «стандартные» черты, благодаря которым можно составить определенную картину настоящего и будущего.
Для оценки состояния здоровья и формирования прогноза ученым требуется всего лишь провести анализ крови на DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма). Именно на его основе специалисты и составляют индивидуальный прогноз, учитывающий особенности каждого отдельно взятого человека.
Этот метод нельзя назвать 100-процентно точным. Однако его плюс заключается в том, что, в отличие от ранее разработанных методик, он позволяет не только оценить биологический возраст человека, но и рассчитать теоретическую продолжительность его жизни.