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Здоровье

Биологи установили максимальную длительность жизни человека

Биологи создали тест, который по комплексному показателю динамического состояния организма человека показывает степень его износа. Расчеты показали, что минимальных значений он достигает приблизительно к 120−150 годам, пишет Ivanovo.sminews.ru.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
СС0

Ученые заявляют, что у старения существуют некие «стандартные» черты, благодаря которым можно составить определенную картину настоящего и будущего.

Для оценки состояния здоровья и формирования прогноза ученым требуется всего лишь провести анализ крови на DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма). Именно на его основе специалисты и составляют индивидуальный прогноз, учитывающий особенности каждого отдельно взятого человека.

Этот метод нельзя назвать 100-процентно точным. Однако его плюс заключается в том, что, в отличие от ранее разработанных методик, он позволяет не только оценить биологический возраст человека, но и рассчитать теоретическую продолжительность его жизни.

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