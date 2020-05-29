Биологическое оружие и проделки Билла Гейтса: ТОП-5 мифов о коронавирусе

Ситуация с коронавирусом обрастает множеством мифов и фейков о том, чем он вызван и насколько опасен. На сегодняшний день существует большое количество ложной информации, в которую люди продолжают верить. Altapress.ru расскажет о пяти самых распространенных.

Миф 1. Коронавируса не существует

В сети активно обсуждают фейковую информацию о том, что инфекция — это выдумка и часть заговора.

Однако цифры говорят об обратном. На сегодняшний день число зараженных приближается к отметке в 6 миллионов человек.

Миф 2. Вирус передается через посылки из Китая

Всемирная организация здравоохранения делала заявление о том, что заразиться коронавирусом через посылки, полученные из Китая, нельзя. Эти данные подтверждены Роспотребнадзором.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

Миф 3. Маски не защищают от коронавируса

Чтобы от масок был эффект, их должны носить и зараженные, и здоровые люди. Здоровому человеку она нужна для профилактики, а заболевший, надев ее, ограничит распространение вируса. Только маску обязательно нужно менять один раз в два часа.

Миф 4. Вирус — оружие китайцов

Короновирус пришел в другие страны из Китая. А именно из города Ухань, в котором расположена большая биолаборатория. После начала активного распространения вируса по планете стали появляться догадки, что китайцы создали биологическое оружие. А коронавирус — это именно оно.

Однако фактов, которые бы подтвердили данную информацию, нет.

Вакцина. архив ОАО «Алтай-Кокс»

Миф 5. Всемирное чипирование

Самое обсуждаемое мнение о последствиях коронавируса — это чипирование человечества через противовирусную вакцину. По мнению пользователей сети, такая «вакцина» будет осуществлять тотальный контроль за людьми. Считают, что эта идея принадлежит соучредителю компании Microsoft, Биллу Гейтсу.

Но специалисты, занимающиеся производством чипов, уверяют, что создание жидкого чипа в настоящее время невозможно.