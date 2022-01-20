Биострахование новорожденных: ценная инструкция для будущих мам

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Где и как хранятся стволовые клетки?

Во всем мире зарегистрировано более 200 медицинских организаций, которые занимаются криохранением. Их называют персональными банками стволовых клеток. В этих банках есть собственные лаборатории и криохранилища.

Больше всего таких банков находится в Европе, Америке и Канаде. В России на сегодняшний день работает 11 банков персонального хранения пуповинной крови, среди которых лидирующую позицию занимает Гемабанк: в нем хранится более 33 000 образцов в интересах семей. Гемабанк действует согласно официальной медицинской лицензии, выданной для осуществления криоконсервации и хранения стволовых клеток Департаментом здравоохранения Москвы.