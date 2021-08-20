Быстро сделать МРТ в Москве стало проще.

Сайт http://mrt-v-msk.ru/kt-grudnoy-kletki дает возможность записаться на МРТ в Москве. Центр записи на КТ приглашает провести МРТ по доступной стоимости в выбранном вами медицинском центре Москвы. Магнитно-резонансная томография — это визуальный тест, который позволяет специалисту увидеть выбранную структуру внутри человеческого тела на экране монитора. Одна из методик, которую используют специалисты различных областей медицины для диагностики системных заболеваний, выявления новообразований, а также травм и воспалений.

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Многие пациенты обеспокоены выполнением теста, что чаще всего связано с распространенными в обществе мифами об этом виде диагностики. Страх чаще всего возникает из-за незнания и отсутствия ответа на вопрос: как работает магнитно-резонансная томография?

Это безопасное неинвазивное и безболезненное исследование, при котором не используется радиация. При проведении диагностики используется магнитное поле и радиоволны, которые незначительно и кратковременно изменяют состояние протонов в клетках человека. Магнитное поле, создаваемое резонансным устройством, нейтрально для человека. Полученное изображение является чувствительным и точным, благодаря чему на экране отображаются мельчайшие изменения, присутствующие внутри организма.

Как часто можно проводить МРТ

В связи с тем, что устройство не влияет на человеческий организм, нет никаких ограничений по частоте тестирования. Однако ряд противопоказаний имеется. К абсолютным относится наличие кардиостимулятора, кардиофибриллятора, нейростимулятора, кохлеарного аппарата, металлических фрагментов в области глаз, имплантов из металла крупного размера, инсулиновых помп. Перечень относительных противопоказаний уточняйте у своего лечащего врача. Если этот тип исследования допустим для пациента, можно провести полную диагностику систем и органов, записавшись на удобное время в клинику рядом с домом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА