29 марта
Коронавирус
﻿
Здоровье

Быть готовыми к новой волне COVID-19 призвал инфекционист

Заболеваемость коронавирусом в некоторых странах растет. Нужно быть готовым к новой волне заболеваемости в России, заявил РИА Новости внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
Pixabay.com

Чуланов подчеркнул, что ковидных пациентов снова становится больше, но «пока в этот процесс в основном вовлечены регионы западной части Тихого океана и Европы».

Инфекционист считает, что нужно готовиться к дальнейшему распространению COVID-19 и возникновению новой волны в России.

По словам Чуланова, пока в РФ наблюдается спад заболеваемости ковидом, и доля свободного коечного фонда составляет больше 45%.

Врач также уточнил, что прививки — одно из основных средств профилактики. Сейчас охват вакцинацией достигает 58%.

«Это, конечно, очень мало. Отчасти это определяет ту эпидемиологическую ситуацию, с которой мы сталкиваемся в России», — заключил Чуланов.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
СС0

Гарантии для медиков

Как сообщает URA.RU, правительство тоже начало подготовку в новой волне ковида. Специальные страховые гарантии предусмотрены для медперсонала и водителей скорой помощи, передает издание слова премьер-министра Михаила Мишустина.

Он сказал: «Если медики заболевают, помогая пациенту с ковидом, им положены единовременные выплаты. На их предоставление правительство дополнительно направит свыше 4 млрд рублей».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость