Быть готовыми к новой волне COVID-19 призвал инфекционист

Заболеваемость коронавирусом в некоторых странах растет. Нужно быть готовым к новой волне заболеваемости в России, заявил РИА Новости внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.

Чуланов подчеркнул, что ковидных пациентов снова становится больше, но «пока в этот процесс в основном вовлечены регионы западной части Тихого океана и Европы».

Инфекционист считает, что нужно готовиться к дальнейшему распространению COVID-19 и возникновению новой волны в России.

По словам Чуланова, пока в РФ наблюдается спад заболеваемости ковидом, и доля свободного коечного фонда составляет больше 45%.

Врач также уточнил, что прививки — одно из основных средств профилактики. Сейчас охват вакцинацией достигает 58%.

«Это, конечно, очень мало. Отчасти это определяет ту эпидемиологическую ситуацию, с которой мы сталкиваемся в России», — заключил Чуланов.

Пандемия. Коронавирус. СС0

Гарантии для медиков

Как сообщает URA.RU, правительство тоже начало подготовку в новой волне ковида. Специальные страховые гарантии предусмотрены для медперсонала и водителей скорой помощи, передает издание слова премьер-министра Михаила Мишустина.

Он сказал: «Если медики заболевают, помогая пациенту с ковидом, им положены единовременные выплаты. На их предоставление правительство дополнительно направит свыше 4 млрд рублей».