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28 сентября
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Быть или не быть. Роспотребнадзор оценил вероятность карантина из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прямых оснований для введения карантинных мер на сегодня нет. Об этом сообщает портал РИА Новости.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

По словам Поповой, коронавирусу, очевидно, свойственна сезонность. Он ведет себя как респираторный вирус, поэтому и наблюдается рост новых случаев заражения.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

«Мы проводим исследования с конца июня, и мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается, в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет», — рассказала руководитель Роспотребнадзора.

Анна Попова добавила, что иммунитет к коронавирусу имеют 24−25% москвичей, 50% жителей Калининграда, 40% населения Ленинградской области, добавила Попова.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
СС0

По последним данным, с начала марта в России выявили 1 159 573 случая COVID-19. Более 20,3 тысячи пациентов с коронавирусом скончались, почти 946 тысячам удалось победить инфекцию. За последние сутки зарегистрировали 8135 новых заболевших: больше всего в Москве (2217 случаев, хотя еще в четверг этот показатель был вдвое ниже).

По данным оперштаба Алтайского края всего на 28 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции — 3038 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 56230 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 476837 человек. За прошедшие сутки — 1570.

В регионе больше всего заболевших зафиксировано в Барнауле — 6857 человек, меньше — в Ельцовском районе, здесь пока выявлен только один заболевший.

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