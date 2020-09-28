Быть или не быть. Роспотребнадзор оценил вероятность карантина из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила , что прямых оснований для введения карантинных мер на сегодня нет. Об этом сообщает портал РИА Новости.

По словам Поповой, коронавирусу, очевидно, свойственна сезонность. Он ведет себя как респираторный вирус, поэтому и наблюдается рост новых случаев заражения.

Коронавирус. Пандемия. Маска. CC0

«Мы проводим исследования с конца июня, и мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается, в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет», — рассказала руководитель Роспотребнадзора.

Анна Попова добавила, что иммунитет к коронавирусу имеют 24−25% москвичей, 50% жителей Калининграда, 40% населения Ленинградской области, добавила Попова.

Коронавирус. Пандемия. Анализы. СС0

По последним данным, с начала марта в России выявили 1 159 573 случая COVID-19. Более 20,3 тысячи пациентов с коронавирусом скончались, почти 946 тысячам удалось победить инфекцию. За последние сутки зарегистрировали 8135 новых заболевших: больше всего в Москве (2217 случаев, хотя еще в четверг этот показатель был вдвое ниже).

По данным оперштаба Алтайского края всего на 28 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции — 3038 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 56230 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 476837 человек. За прошедшие сутки — 1570.

В регионе больше всего заболевших зафиксировано в Барнауле — 6857 человек, меньше — в Ельцовском районе, здесь пока выявлен только один заболевший.