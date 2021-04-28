Бывшего российского министра принесли на носилках на заседание суда

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова принудительно принесли на носилках для участия в заседании Мосгорсуда по делу об изъятии у него в доход государства 32,5 млрд рублей, пишет Forbes.

«Ваша честь, я госпитализирован с диагнозом подтвержденный ковид, я в больнице нахожусь в инфекционном отделении. <…> Они меня насильно на носилках сюда принесли. Я потребовал дать мне письменную справку с моим диагнозом, они не дали», — сообщил экс-министр по видеосвязи.

Абызов заявил, что еще 19 апреля у него диагностировали подтвержденный коронавирус, после чего госпитализировали из Лефортово в инфекционное отделение больницы при СИЗО «Матросская тишина». При этом справку о наличии у него COVID-19 бывшему министру дать отказались.

Судья в ходе заседания отметил, что ПЦР-тест Абызова на коронавирус отрицателен. Рядом с Абызовым при этом находился человек в костюме химзащиты.

«Прямо в ходе слушаний ему стало плохо, он даже перестал узнавать меня. Я пытался убедить суд перенести заседание. Хоть и не с первой попытки, но мне это удалось», — цитирует ТАСС адвоката экс-министра.

Заседание Мосгорсуда по делу Абызова в итоге прервали и перенесли на 13 мая «по иным причинам», сказано на сайте суда.

Прокуратура считает все заявления о коронавирусе «маскарадом», устроенным специально, чтобы сорвать ход процесса. По данным стороны обвинения, коронавирус у Абызова не подтвержден, но он находится на карантине перед выпиской, намеченной на 4 мая, пишет polit.ru.

Коронавирус. Анализы. CC0

Об экс-министре

Михаил Абызов с 2012 по 2018 годы занимал должность министра по координации деятельности Открытого правительства, будучи при этом самым богатым членом кабинета министров с годовым доходом около 500 млн рублей (2015 год).

В 2019 году, уже после ухода из правительства, Абызова арестовали по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.

Обвинение

В августе 2020 года Следственный комитет предъявил экс-министру окончательное обвинение в том, что в 2011—2014 годах он с помощью соучастников похитил 4 млрд рублей, принадлежащих «Сибирской энергетической компании» («СИБЭКО») и ОАО «Региональные электрические сети» («РЭС»), и перевел на счета кипрских банков.

Контрольный пакет «СИБЭКО», по версии следствия, принадлежал при этом самому Абызову, управлявшему компанией через офшоры.

Дело Абызова вели более 40 следователей.

Об уголовном деле в отношении Абызова доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Свадьба

В марте прошлого года бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов женился в «Лефортово». Он подал заявление в Рязанский ЗАГС о заключении брака с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой, которая в 2018 году родила от него сына. У Абызова есть еще трое детей от первого брака.

Выездная регистрация прошла в СИЗО 24 марта.