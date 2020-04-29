Боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что на его родине не хватает лекарств в клиниках для борьбы с Covid-19

Чемпион UFC в легком весе, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов написал у себя в Instagram, что медицинские учреждения Дагестана не справляются с потоком зараженных коронавирусной инфекцией.

«Наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение», — пишет спортсмен.

По его словам, больницы в Дагестане переполнены больными, «специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растет», пишет polit.ru.

«Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна, и мы это уже чувствуем на себе», — заявил Нурмагомедов.

Он также призвал сограждан соблюдать режим самоизоляции, чтобы снизить нагрузку на медиков: «Может быть, своевременно проявленная нами осторожность, станет причиной спасения чьих-то жизней».

25 апреля стало известно о госпитализации отца Хабиба Нурмагомедова. Причина не уточнялась. У Абдулманапа Нурмагомедова, который подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо, было воспаление легких. Сам тренер позднее сообщил, что чувствует себя хорошо.

Согласно последним данным число зараженных коронавирусом в Дагестане достигло 1147 человек, умерли 11 человек, 76 выздоровели.