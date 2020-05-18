Бокс, велик, вино: экс-владелец «Евросети» рассказал, как перенес коронавирус в Лондоне

Бывший владелец «Евросети», опальный бизнесмен Евгений Чичваркин написал у себя в Instagram, что уже переболел коронавирусной инфекцией.

«У меня нет СПИДа и есть антитела COVID-19. Ну, настоящий полковник», — поделился новостями о самочувствии Чичваркин.

И описал течение болезни в коммнетриях.

«Слабость, сонливость, небольшая температура», — написал бизнесмен.



Он отметил, что потом пропало обоняние, через 10 дней начало возвращаться. По словам Чичваркина, он переболел коронавирусом в легкой форме полтора месяца назад.

Он отметил, что коронавирус «Перенес на ногах — бокс, велик, вино».

Бизнесмен уточнил, что его домашние коронавирусом не заразились.

«У вас, вероятно, есть СПИД и COVID, вам просто нужно сделать российский тест. Возможно, вы даже беременны», — весело отреагировали комментаторы на пост Чичваркина.

C 2008 Чичваркин живет в Великобритании, где развивает винный бизнес, пишет polit.ru.