Боль, тошнота, диарея. Какие еще ранние симптомы ковида выявили зарубежные врачи?

Врачи из Великобритании и Канады выявили четыре ранних симптома коронавирусной инфекции. Это диарея, конъюнктивит, спутанность сознания и утомляемость, сообщает таблоид Daily Express.

Первым признаком ученые из Имперского колледжа в Лондоне назвали спутанность сознания. Она может продолжаться у человека до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий ковида.

Не лучше обстоит дело с утомляемостью. Ученым из Тринити колледжа в Дублине удалось выяснить, что этот симптом проявляется практически у каждого второго больного COVID-19. Она может сохраняться до 10 недель.

Масочный режим. Коронавирус. СС0

Еще один признак — проблемы с желудком. Ученые утверждают, что каждый пятый зараженный испытывает болезненные ощущения в этом органе, у них пропадает аппетита, и нередко возникают диарея и рвота.

Конъюнктивит встречается примерно в трех процентах случаев.

Обработка рук. Коронавирус. Pixabay.com

Однако ученый из Университета Альберты Митч Уилсон пояснил, что наличие перечисленных симптомов совсем не означает, что у пациента именно COVID-19. При появлении какого-либо из них нужно обязательно обратиться к специалисту.