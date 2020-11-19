Боль, тошнота, диарея. Какие еще ранние симптомы ковида выявили зарубежные врачи?

Первым признаком ученые из Имперского колледжа в Лондоне назвали спутанность сознания. Она может продолжаться у человека до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий ковида.
Не лучше обстоит дело с утомляемостью. Ученым из Тринити колледжа в Дублине удалось выяснить, что этот симптом проявляется практически у каждого второго больного COVID-19. Она может сохраняться до 10 недель.
Еще один признак — проблемы с желудком. Ученые утверждают, что каждый пятый зараженный испытывает болезненные ощущения в этом органе, у них пропадает аппетита, и нередко возникают диарея и рвота.
Конъюнктивит встречается примерно в трех процентах случаев.
Однако ученый из Университета Альберты Митч Уилсон пояснил, что наличие перечисленных симптомов совсем не означает, что у пациента именно COVID-19. При появлении какого-либо из них нужно обязательно обратиться к специалисту.
«Вирус может распространяться при прикосновении к жидкости из глаз инфицированного человека или от предметов, на которые попала эта жидкость», — напомнили ученые.