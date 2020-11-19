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Здоровье

Боль, тошнота, диарея. Какие еще ранние симптомы ковида выявили зарубежные врачи?

Врачи из Великобритании и Канады выявили четыре ранних симптома коронавирусной инфекции. Это диарея, конъюнктивит, спутанность сознания и утомляемость, сообщает таблоид Daily Express.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Первым признаком ученые из Имперского колледжа в Лондоне назвали спутанность сознания. Она может продолжаться у человека до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий ковида.

Не лучше обстоит дело с утомляемостью. Ученым из Тринити колледжа в Дублине удалось выяснить, что этот симптом проявляется практически у каждого второго больного COVID-19. Она может сохраняться до 10 недель.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
СС0

Еще один признак — проблемы с желудком. Ученые утверждают, что каждый пятый зараженный испытывает болезненные ощущения в этом органе, у них пропадает аппетита, и нередко возникают диарея и рвота.

Конъюнктивит встречается примерно в трех процентах случаев.

Обработка рук. Коронавирус.
Обработка рук. Коронавирус.
Pixabay.com

Однако ученый из Университета Альберты Митч Уилсон пояснил, что наличие перечисленных симптомов совсем не означает, что у пациента именно COVID-19. При появлении какого-либо из них нужно обязательно обратиться к специалисту.

«Вирус может распространяться при прикосновении к жидкости из глаз инфицированного человека или от предметов, на которые попала эта жидкость», — напомнили ученые.

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