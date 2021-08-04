Более 1300 беременных заразились коронавирусом в Новосибирской области

«Всего с января 2020 года, когда мы стали вести статистику, у нас прошло больше 1300 инфицированных женщин», — рассказал главный акушер-гинеколог области Рэм Волков в паблике регионального минздрава во «ВКонтакте».

При этом, по словам Волкова, ковид «не настолько чувствителен к беременным», хотя и в каждую новую волну «становится более тяжелым».

«У беременных женщин особо клиника течения не отличается от небеременных и мужчин. Здесь идет отягощение тем, что сама женщина беременна — <…> к этой физиологической нагрузке присоединяется инфекционное заболевание. Вкупе это дает больше опасности для новорожденных», — отметил Волков.

Несмотря на факты рождения младенцев с коронавирусом, Волков сказал, что однозначных данных о внутриутробном заражении нет, пишет Тайга.инфо.

Он также сказал, что беременным женщинам не стоит бояться вакцинации от коронавируса.