Более 700 человек стоят на контроле по режиму самоизоляции в Алтайском крае

Сотрудники полиции провели 29531 проверку соблюдения режима самоизоляции.
Зарегистрировано 578 материалов проверки по фактам нарушения режима.
Зафиксировано 174 материала проверки по фактам нарушения указа губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Составлено 10 административных протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.
Данные по региону
В Алтайском крае зарегистрировано и лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания COVID-19, сообщает Минздрав региона.
23 больных госпитализированы в инфекционное отделение КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул», 4 больных — в инфекционное отделение КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул», из них 3 ребенка.
Выписаны 2 человека.