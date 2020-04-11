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Здоровье

Более 700 человек стоят на контроле по режиму самоизоляции в Алтайском крае

773 гражданина Алтайского края стоят на контроле по самоизоляции, говорится в сообщении регионального главка МВД.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Сотрудники полиции провели 29531 проверку соблюдения режима самоизоляции.

Зарегистрировано 578 материалов проверки по фактам нарушения режима.

Зафиксировано 174 материала проверки по фактам нарушения указа губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Составлено 10 административных протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Данные по региону

В Алтайском крае зарегистрировано и лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания COVID-19, сообщает Минздрав региона.

23 больных госпитализированы в инфекционное отделение КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул», 4 больных — в инфекционное отделение КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул», из них 3 ребенка.

Выписаны 2 человека.

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