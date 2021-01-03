Более 150 человек в Алтайском крае заболели COVID-19, привезенным из-за рубежа

Оперативный штаб Алтайского края информирует, что из общего числа заболевших коронавирусом в регионе — 387 случаев считаются завозными, в том числе 164 — из других стран.

Всего же за последние сутки в крае было зарегистрировано 208 новых (в том числе бессимптомных) заболевших коронавирусной инфекцией, это на два человека меньше, чем данные за прошлые сутки — 210 случаев. Пока выздоровели 233 пациента, умерло — 14.

Врач , коронавирус. zdravalt.ru

На сегодняшний день статистика за весь период такова:

Общее число заболевших — 33 542 человек

Из них детей — 2 219 человек

Выздоровели — 30 093 ( +233) человека

+233) человека Умерло — 1 577 ( +14) человек.

По состоянию на 3 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1746 человек.

Анализы , коронавирус. архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk. online

Что касается статистики по отдельным городам и районам Алтайского края, то больше всего случаев было выявлено в Барнауле — 61 человек. Меньше всего — в Славгороде, Баевском, Благовещенском, Волчихинском, Егорьевском, Заринском, Зональном, Курьинском, Мамонтовском, Немецком национальном, Ребрихинском, Романовском, Табунском, Тогульском, Третьяковском, Троицком, Угловском, Целинном, Чарышском, Шелаболихинском, Шипуновском районах — по одному заболевшему.