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Здоровье

Более 150 человек в Алтайском крае заболели COVID-19, привезенным из-за рубежа

Оперативный штаб Алтайского края информирует, что из общего числа заболевших коронавирусом в регионе — 387 случаев считаются завозными, в том числе 164 — из других стран.

Маска. Новый год и коронавирус.
Маска. Новый год и коронавирус.
altapress.ru

Всего же за последние сутки в крае было зарегистрировано 208 новых (в том числе бессимптомных) заболевших коронавирусной инфекцией, это на два человека меньше, чем данные за прошлые сутки — 210 случаев. Пока выздоровели 233 пациента, умерло — 14.

Врач, коронавирус.
Врач, коронавирус.
zdravalt.ru

На сегодняшний день статистика за весь период такова:

  • Общее число заболевших — 33 542 человек
  • Из них детей — 2 219 человек
  • Выздоровели — 30 093 (+233) человека
  • Умерло — 1 577 (+14) человек.

По состоянию на 3 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1746 человек.

Анализы, коронавирус.
Анализы, коронавирус.
архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk. online

Что касается статистики по отдельным городам и районам Алтайского края, то больше всего случаев было выявлено в Барнауле — 61 человек. Меньше всего — в Славгороде, Баевском, Благовещенском, Волчихинском, Егорьевском, Заринском, Зональном, Курьинском, Мамонтовском, Немецком национальном, Ребрихинском, Романовском, Табунском, Тогульском, Третьяковском, Троицком, Угловском, Целинном, Чарышском, Шелаболихинском, Шипуновском районах — по одному заболевшему.

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