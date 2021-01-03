Более 150 человек в Алтайском крае заболели COVID-19, привезенным из-за рубежа

Всего же за последние сутки в крае было зарегистрировано 208 новых (в том числе бессимптомных) заболевших коронавирусной инфекцией, это на два человека меньше, чем данные за прошлые сутки — 210 случаев. Пока выздоровели 233 пациента, умерло — 14.
На сегодняшний день статистика за весь период такова:
- Общее число заболевших — 33 542 человек
- Из них детей — 2 219 человек
- Выздоровели — 30 093 (+233) человека
- Умерло — 1 577 (+14) человек.
По состоянию на 3 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1746 человек.
Что касается статистики по отдельным городам и районам Алтайского края, то больше всего случаев было выявлено в Барнауле — 61 человек. Меньше всего — в Славгороде, Баевском, Благовещенском, Волчихинском, Егорьевском, Заринском, Зональном, Курьинском, Мамонтовском, Немецком национальном, Ребрихинском, Романовском, Табунском, Тогульском, Третьяковском, Троицком, Угловском, Целинном, Чарышском, Шелаболихинском, Шипуновском районах — по одному заболевшему.