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Здоровье

Более чем в 10 раз увеличилось «суточное количество» коронавирусных больных за неделю в Барнауле

За минувшие сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Смертельных случаев — 11, из них от COVID-19 — 4.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
http://zdravalt.ru/

Из них 50 случаев приходится на Барнаул, сообщает оперштаб Алтайского края по борьбе с коронавирусом. <Накануне в краевой столице зафиксировали 86 ковид-больных>

Причем еще 4 октября — судя по официальной статистике оперштаба — в Барнауле было лишь четыре заболевших.

На 10 октября картина с заболевшими коронавирусной инфекцией в регионе выглядит так: Бийск — 20, Рубцовск — 12, Целинный район — 10, Алейск — 9, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 6 заболевших, Бийский, Табунский районы — по 5 заболевших, Заринск, Алейский, Залесовский, Солтонский районы — по 4 заболевших, Калманский район — 3, Заринский, Зональный, Красногорский, Кытмановский районы — по 2 заболевших, Поспелихинский, Рубцовский, Солонешенский, Топчихинский районы — по 1 заболевшему.

Региональным минздравом за прошедшие сутки дополнительно развернуто 90 коек, теперь их общее количество — 3 413.

На сегодняшний день проходят лечение в госпиталях 1 541 пациент. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 8 пациентов.

Количество тяжелобольных — 277, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 102.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на 10 октября составляет 15007 человек.

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