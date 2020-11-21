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Здоровье

+234. Более двадцати тысяч жителей Алтайского края переболели коронавирусом

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 234 новых случая заболевания COVID-19, сообщили 21 ноября в оперативном штабе.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 234 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 287 пациентов, умерло 6 человек, от COVID-19 — 5.

В ковидных госпиталях продолжают находиться в тяжелом состоянии 584 пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 151.

Минздрав края развернул 5 903 коек, свободными остаются 1572.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 23 620 человек, в т.ч. 1 692 ребенка. Выздоровели всего 20 161 (+287) человек. Умерло 1000 (+6) человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 494 (+5) человек; иные причины смерти — 502 (+1) человек; на экспертизе — 4 человека.

Новые случаи

  • Барнаул — 78,
  • Рубцовск — 20,
  • Бийск -17,
  • Новоалтайск — 11,
  • Алейск — 9,
  • Заринск, Славгород — по 8 заболевших,
  • Яровое — 7,
  • Благовещенский, Рубцовский районы — по 4 заболевших,
  • Бурлинский, Волчихинский, Ключевской, Локтевский, Первомайский, Тальменский районы — по 3 заболевших,
  • Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Петропавловский, Поспелихинский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Белокуриха, Алейский, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, Залесовский, Кулундинский, Кытмановский, Новичихинский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Советский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Тогульский, Угловский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

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