+234. Более двадцати тысяч жителей Алтайского края переболели коронавирусом

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 234 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 287 пациентов, умерло 6 человек, от COVID-19 — 5.
В ковидных госпиталях продолжают находиться в тяжелом состоянии 584 пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 151.
Минздрав края развернул 5 903 коек, свободными остаются 1572.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 23 620 человек, в т.ч. 1 692 ребенка. Выздоровели всего 20 161 (+287) человек. Умерло 1000 (+6) человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 494 (+5) человек; иные причины смерти — 502 (+1) человек; на экспертизе — 4 человека.
Новые случаи
- Барнаул — 78,
- Рубцовск — 20,
- Бийск -17,
- Новоалтайск — 11,
- Алейск — 9,
- Заринск, Славгород — по 8 заболевших,
- Яровое — 7,
- Благовещенский, Рубцовский районы — по 4 заболевших,
- Бурлинский, Волчихинский, Ключевской, Локтевский, Первомайский, Тальменский районы — по 3 заболевших,
- Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Петропавловский, Поспелихинский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Белокуриха, Алейский, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, Залесовский, Кулундинский, Кытмановский, Новичихинский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Советский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Тогульский, Угловский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.