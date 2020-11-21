+234. Более двадцати тысяч жителей Алтайского края переболели коронавирусом

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 234 новых случая заболевания COVID-19, сообщили 21 ноября в оперативном штабе.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 234 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 287 пациентов, умерло 6 человек, от COVID-19 — 5.

В ковидных госпиталях продолжают находиться в тяжелом состоянии 584 пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 151.

Минздрав края развернул 5 903 коек, свободными остаются 1572.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 23 620 человек, в т.ч. 1 692 ребенка. Выздоровели всего 20 161 (+287) человек. Умерло 1000 (+6) человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 494 (+5) человек; иные причины смерти — 502 (+1) человек; на экспертизе — 4 человека.

Новые случаи