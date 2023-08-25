Более 100 экспертов в Белокурихе обсудили новый проект «Здоровье Здоровых» и будущее региона как центра оздоровительного туризма

Организаторами форума стали: Правительство Алтайского края, Национальная курортная ассоциация, туристский информационный центр Алтайского края, санаторий «Алтай West».
Новая философия
Федеральный проект «Здоровье Здоровых» - это новый взгляд на человека и его благополучие. Можно сказать, это новая философия - так его представил Александр Разумов, академик РАН, президент Национальной курортной ассоциации и один из идеологов и инициаторов форума.
Сегодня медицина ориентирована в основном на лечение. Намного меньше - на то, как не допустить болезнь, как поддерживать здоровье и долголетие. «Минздрав не отвечает за здоровье. Он отвечает за организацию высококвалифицированной и доступной медицинской помощи», - продолжил ученый.
- В этом смысле медицина немного конфликтует с идеей проекта «Здоровье Здоровых». Медицина лечит больных, а стране нужны здоровые люди. Люди, которые могут счастливо и продуктивно жить много лет, - сказал Вячеслав Фетисов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и активный участник проекта «Здоровье Здоровых».
Сам 65-летний Фетисов следит за весом и питанием, не имеет вредных привычек и трижды в неделю играет в хоккей. Отдыхая нынешнем летом на Алтае, он каждый день ходил пешком по 20 км среди живописных ландшафтов. Теперь он называет Алтайский край самым экологически чистым местом на планете.
Правда, себя он все же считает скорее исключением: прославленный хоккеист признался, что не может уговорить многих друзей придерживаться диеты, которую соблюдает сам.
Статистика на этот счет тоже не слишком утешительная: здоровыми можно признать лишь около 20% россиян, привел сведения Александр Разумов.
И вот теперь ставится приоритетная задача: создать в стране систему оздоровления - с выходом на сознание, на образ жизни, на оперативный контроль за резервами здоровья и применение здоровьесберегающих технологий.
Почему в Белокурихе
В Белокурихе Сибирский форум по оздоровительному и медицинскому туризму проходит не впервые - в этом году гостей принимал санаторий «Алтай West», праздновавший 60-летий юбилей.
Выбор в качестве площадки Белокурихи, признанной в этом году лучшим курортом России федерального значения, в общем, не удивляет.
В регионе гостей принимает 41 санаторно-курортная организация в 14 муниципалитетах. А в самой Белокурихе, где работает около четверти санаториев края, курортное дело развивается как минимум с середины XIX века.
- Я люблю все санатории России, но есть самые любимые - алтайские к ним относятся. Здесь сформировалась колоссальная научная, медицинская и курортная база. Более того, в Белокурихе работают замечательные люди. Это настоящие профессионалы, восприимчивые к инновациям и инициативам. А вкладывать надо в тех, кто хочет и готов развиваться - и это мы видим на Алтае», - объяснила Ольга Тимашпольская, директор по стратегическому развитию и маркетингу Национальной курортной ассоциации.
Роль санаториев
Новый подход к человеку, очевидно, будут выстраивать не один год. Одни элементы уже существуют. Другие только создаются – но надо вдохнуть в них жизнь и новое звучание.
Так, сегодня в стране формируются центры превентивной медицины. Их задача - внедрять современные профилактические и цифровые технологии для реализации проекта «Здоровье Здоровых». Но полноценно они заработают после того, как будет создана нормативная база и выделено финансирование, сказал Александр Разумов.
Зато уже понятно, какую роль в этой системе займут санатории. По словам Ольги Тимашпольской, они должны заниматься не только оздоровлением, но и стать центрами распространения знаний о здоровье, самой философией здоровья.
- Важная задача - формирование культуры здорового образа жизни, здорового питания. А этого можно достичь, объединив усилия санаторно-курортных организаций, медицинских учреждений, школ, семей. Только так мы сможем выстроить здоровое общество, - объяснила Ольга Тимашпольская.
Александр Разумов добавляет: «Каждый человек должен не меньше раза в год отдыхать в санатории, и движение в этом направлении идет».
На вопрос, каковы в этом смысле перспективы Белокурихи, академик ответил с оптимизмом.
- Идет планомерное развитие этого курорта. По инициативе руководства края появилась «Белокуриха горная» - государство поддержало этот проект, создало все предпосылки для его реализации и работы инвесторов, построило дороги, сети. Сегодня Белокуриха - это уже не просто курорт, это курортный регион. И он имеет все возможности для поступательного развития.
Добавим, что в ходе форума участники обсудили вопрос реализации проекта «Здоровье Здоровых» в Алтайском крае и конкретные условия для укрепления статуса региона как центра оздоровительного и медицинского туризма в стране.
Доработка дорожной карты развития проекта в Алтайском крае будет завершена уже после отъезда гостей.
Цифра
Около 200 тыс. человек ежегодно оздоравливаются в санаториях Алтайского края. В отрасли работает около 5 тыс. человек.
Источник: управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.