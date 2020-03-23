Более 25 млн защитных масок доставлено военным бортом в Россию из Китая

Самолет приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.
Маски направят в регионы, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам, а также в ряд федеральных органов власти, в том числе в ФТС, МВД и ФСБ.
Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию с коронавирусом, лидеры двух стран высказались за дальнейшую взаимопомощь и «углубление кооперации в медицинской сфере и разработке лекарств».
Производители одноразовых масок в России работают на полную мощность, а швейные предприятия начали делать многоразовые маски.
В Минпромторге также сообщили о начале централизованные поставок медицинских масок в регионы.
Дефицит
Спрос на медицинские маски резко возрос в России в феврале после сообщений о быстром распространении коронавируса по миру. За несколько дней в российских аптеках пропали эти изделия.
Рекомендация
Медицинские маски необходимо носить только уже заболевшим людям и врачам, здоровым людям они могут даже навредить, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.