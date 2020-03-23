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Здоровье

Более 25 млн защитных масок доставлено военным бортом в Россию из Китая

23 марта самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китая 25,5 млн индивидуальных защитных масок, сообщили в Минобороны, сообщает РИА Новости.

Партия медицинских масок.
Партия медицинских масок.
Алтайская таможня

Самолет приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Маски направят в регионы, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам, а также в ряд федеральных органов власти, в том числе в ФТС, МВД и ФСБ.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию с коронавирусом, лидеры двух стран высказались за дальнейшую взаимопомощь и «углубление кооперации в медицинской сфере и разработке лекарств».

Производители одноразовых масок в России работают на полную мощность, а швейные предприятия начали делать многоразовые маски.

В Минпромторге также сообщили о начале централизованные поставок медицинских масок в регионы.

Дефицит

Спрос на медицинские маски резко возрос в России в феврале после сообщений о быстром распространении коронавируса по миру. За несколько дней в российских аптеках пропали эти изделия.

Рекомендация

Медицинские маски необходимо носить только уже заболевшим людям и врачам, здоровым людям они могут даже навредить, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

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