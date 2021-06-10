Более полутора миллиона человек обследовано на коронавирус в Алтайском крае

В Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 505 238 человек, сообщает оперштаб.

Среднесуточный охват тестированием жителей региона составил 118,14 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 3418 человек в день. <В Алтайском крае проживает 2 296 353 человека>

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 58 пациентов, умерло 4 человека, от COVID-19 — 1.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 63 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 33, Рубцовск — 7, Бийск — 6, Павловский район — 5, Шелаболихинский район — 4. Топчихинский район — 3, Бийский и Тальменский районы — по 2 заболевших, Усть- Пристанский район — 1.