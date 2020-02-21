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21 февраля
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Здоровье

Более 500 преступников заразились коронавирусом в китайских тюрьмах

Власти Поднебесной 21 февраля сообщили о том, что коронавирус добрался и до китайских тюрем.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
unsplash.com

Число заболевших заключенных достигло 512 человек, рассказал глава управления по делам тюрем Министерства юстиции КНР Хэ Пин.

Летальных исходов среди отбывающих наказание не зафиксировано.

В провинции Хубэй, которая стала эпицентром нового коронавируса COVID-2019, болезнь подтвердилась у 271 осуждённого, пишет CNN. 230 из них — женщины, отбывающие наказание в одной из колоний Ухани. 41 случай подтверждён в тюрьме Шаян Ханьцзин.

Помимо отбывающих наказание в тюрьме Ренчёнг, коронавирус подхватили и семеро охранников исправительного учреждения, пишет News.ru.

На 21 февраля COVID-2019 подтвержден у 75 465 человек, за 24 часа число зараженных увеличилось на 899. За минувшие сутки от осложнений течения болезни погибли 118 пациентов, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Победить недуг удалось 28 804, ранее инфицированным.

Между тем некоторые вылечившиеся от коронавируса пациенты заболели повторно.

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