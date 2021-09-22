Более 52 тысяч жителей Алтайского края привились от гриппа

Более 52 тыс. человек в Алтайском крае уже поставили прививку «Ультрикс Квадри», которая защищает от четырех наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа, рассказали в региональном минздраве.

Вакцину одобрили и для людей старше 60 лет. По словам экспертов, возрастная группа «60+» стала последней в очередности проведения клинических исследований препарата, подтвердивших его защитные свойства: у всех добровольцев выработались высокие значения антител и ни у кого из них не было осложнений или серьезных побочных эффектов.

В Алтайском крае прививочная кампания против гриппа началась 30 августа. Всего в рамках национального календаря профилактических прививок в 2021 году запланировано привить более 1 млн. 399 тыс. жителей края, в том числе 386 тыс. детей.

Прививочная кампания против гриппа должна быть завершена до 1 декабря.

«Противопоказанием являются наличие острых лихорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа. Интервал между любыми вакцинациями должен быть не менее 4 недель», — говорит главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

Как вакцинироваться

Предварительная запись не требуется, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или к педиатру в случае, если вакцинация проводится ребенку.

Прививку можно сделать также:

в барнаульском ТРЦ «Геомаркет» ( пр. Ленина , 154а) с 10:00 до 19:00 , включая выходные,

пр. Ленина 154а) с 10:00 до 19:00 включая выходные, в Консультативно-диагностическом центре Бийска ( ул. Советская , 33) с 08:00 до 15:00 ( с понедельника по пятницу),

ул. Советская 33) с 08:00 до 15:00 с понедельника по пятницу), в Клинико-диагностическом центрe Рубцовска ( ул. Федоренко , 21а) c 08:00 до 16:00 ( с понедельника по пятницу).

За счет собственных средств можно привиться в страховых компаниях, в организованных коллективах — за счет работодателя.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр.

Ранее сообщалось, что из-за всплеска ОРВИ 10 школ в Алтайском крае ушли на карантин.