Более 52 тысяч жителей Алтайского края привились от гриппа

Вакцину одобрили и для людей старше 60 лет. По словам экспертов, возрастная группа «60+» стала последней в очередности проведения клинических исследований препарата, подтвердивших его защитные свойства: у всех добровольцев выработались высокие значения антител и ни у кого из них не было осложнений или серьезных побочных эффектов.
В Алтайском крае прививочная кампания против гриппа началась 30 августа. Всего в рамках национального календаря профилактических прививок в 2021 году запланировано привить более 1 млн. 399 тыс. жителей края, в том числе 386 тыс. детей.
Прививочная кампания против гриппа должна быть завершена до 1 декабря.
«Противопоказанием являются наличие острых лихорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа. Интервал между любыми вакцинациями должен быть не менее 4 недель», — говорит главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава Алтайского края Ирина Переладова.
Как вакцинироваться
Предварительная запись не требуется, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или к педиатру в случае, если вакцинация проводится ребенку.
Прививку можно сделать также:
- в барнаульском ТРЦ «Геомаркет» (пр. Ленина, 154а) с 10:00 до 19:00, включая выходные,
- в Консультативно-диагностическом центре Бийска (ул. Советская, 33) с 08:00 до 15:00 (с понедельника по пятницу),
- в Клинико-диагностическом центрe Рубцовска (ул. Федоренко, 21а) c 08:00 до 16:00 (с понедельника по пятницу).
За счет собственных средств можно привиться в страховых компаниях, в организованных коллективах — за счет работодателя.
Перед вакцинацией врач проведет осмотр.
Ранее сообщалось, что из-за всплеска ОРВИ 10 школ в Алтайском крае ушли на карантин.