22 сентября 5°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Более 52 тысяч жителей Алтайского края привились от гриппа

Более 52 тыс. человек в Алтайском крае уже поставили прививку «Ультрикс Квадри», которая защищает от четырех наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа, рассказали в региональном минздраве.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

Вакцину одобрили и для людей старше 60 лет. По словам экспертов, возрастная группа «60+» стала последней в очередности проведения клинических исследований препарата, подтвердивших его защитные свойства: у всех добровольцев выработались высокие значения антител и ни у кого из них не было осложнений или серьезных побочных эффектов.

В Алтайском крае прививочная кампания против гриппа началась 30 августа. Всего в рамках национального календаря профилактических прививок в 2021 году запланировано привить более 1 млн. 399 тыс. жителей края, в том числе 386 тыс. детей.

Прививочная кампания против гриппа должна быть завершена до 1 декабря.

«Противопоказанием являются наличие острых лихорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа. Интервал между любыми вакцинациями должен быть не менее 4 недель», — говорит главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

Как вакцинироваться

Предварительная запись не требуется, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или к педиатру в случае, если вакцинация проводится ребенку.

Прививку можно сделать также:

  • в барнаульском ТРЦ «Геомаркет» (пр. Ленина, 154а) с 10:00 до 19:00, включая выходные,
  • в Консультативно-диагностическом центре Бийска (ул. Советская, 33) с 08:00 до 15:00 (с понедельника по пятницу),
  • в Клинико-диагностическом центрe Рубцовска (ул. Федоренко, 21а) c 08:00 до 16:00 (с понедельника по пятницу).

За счет собственных средств можно привиться в страховых компаниях, в организованных коллективах — за счет работодателя.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр.

Ранее сообщалось, что из-за всплеска ОРВИ 10 школ в Алтайском крае ушли на карантин.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость