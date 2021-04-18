Более 80 тысяч жителей края полностью привиты от коронавируса

Еще шесть жителей Алтайского края скончались за минувшие сутки от коронавирусной инфекции. Выявлено 87 новых случаев заболевания, что больше, чем число выздоровевших — 72 человека.

Такие данные распространил региональный штаб по борьбе с COVID-19.

За весь период наблюдений от коронавируса в общей сложности скончались в крае 1990 человек. Число заразившихся достигло 48,7 тыс. пациентов, выздоровели 43 678 человек.

На 18 апреля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 889 человек. Еще 334 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, размещены в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных — 221, подключены к аппаратам ИВЛ — 85 человек.

Где зафиксированы новые случаи инфекции

Барнаул — 20,

Рубцовск — 14,

Бийский район — 8,

Бийск , Благовещенский , Михайловский районы — по 4,

Благовещенский Михайловский районы — по 4, Заринский , Поспелихинский районы — по 3,

Поспелихинский районы — по 3, Белокуриха , Заринск , Яровое , Бурлинский , Кулундинский , Родинский , Хабарский районы — по 2,

Заринск Яровое Бурлинский Кулундинский Родинский Хабарский районы — по 2, Алейск , Калманский , Ключевской , Новичихинский , Первомайский , Петропавловский , Ребрихинский , Табунский , Тальменский , Топчихинский , Троицкий , Чарышский , Шипуновский районы — по 1.

По данным на 18 апреля прививку от коронавируса поставили 150 810 человек. Почти 70 тыс. получили первую прививку, а 80 тыс. жителей края полностью привиты.