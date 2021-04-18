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Здоровье

Более 80 тысяч жителей края полностью привиты от коронавируса

Еще шесть жителей Алтайского края скончались за минувшие сутки от коронавирусной инфекции. Выявлено 87 новых случаев заболевания, что больше, чем число выздоровевших — 72 человека.

Шприц. Прививка.
Шприц. Прививка.
СС0

Такие данные распространил региональный штаб по борьбе с COVID-19.

За весь период наблюдений от коронавируса в общей сложности скончались в крае 1990 человек. Число заразившихся достигло 48,7 тыс. пациентов, выздоровели 43 678 человек.

На 18 апреля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 889 человек. Еще 334 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, размещены в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных — 221, подключены к аппаратам ИВЛ — 85 человек.

Где зафиксированы новые случаи инфекции

  • Барнаул — 20,
  • Рубцовск — 14,
  • Бийский район — 8,
  • Бийск, Благовещенский, Михайловский районы — по 4,
  • Заринский, Поспелихинский районы — по 3,
  • Белокуриха, Заринск, Яровое, Бурлинский, Кулундинский, Родинский, Хабарский районы — по 2,
  • Алейск, Калманский, Ключевской, Новичихинский, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий, Чарышский, Шипуновский районы — по 1.

По данным на 18 апреля прививку от коронавируса поставили 150 810 человек. Почти 70 тыс. получили первую прививку, а 80 тыс. жителей края полностью привиты.

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