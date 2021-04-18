Более 80 тысяч жителей края полностью привиты от коронавируса

Такие данные распространил региональный штаб по борьбе с COVID-19.
За весь период наблюдений от коронавируса в общей сложности скончались в крае 1990 человек. Число заразившихся достигло 48,7 тыс. пациентов, выздоровели 43 678 человек.
На 18 апреля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 889 человек. Еще 334 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, размещены в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных — 221, подключены к аппаратам ИВЛ — 85 человек.
Где зафиксированы новые случаи инфекции
- Барнаул — 20,
- Рубцовск — 14,
- Бийский район — 8,
- Бийск, Благовещенский, Михайловский районы — по 4,
- Заринский, Поспелихинский районы — по 3,
- Белокуриха, Заринск, Яровое, Бурлинский, Кулундинский, Родинский, Хабарский районы — по 2,
- Алейск, Калманский, Ключевской, Новичихинский, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий, Чарышский, Шипуновский районы — по 1.
По данным на 18 апреля прививку от коронавируса поставили 150 810 человек. Почти 70 тыс. получили первую прививку, а 80 тыс. жителей края полностью привиты.