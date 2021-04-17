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Здоровье

Более 200 тяжелобольных продолжают лечение в ковидных госпиталях

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусом, сообщает опративный штаб. Выздоровело 96 пациентов, умерло 10 человек.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

Всего в крае коронавирусную инфекцию перенесли 48 616 человек. Из них — 3 333 детей.

Выздоровели 43 606 человек. Умерли — 2 870 человек

На данный момент в ковидных госпиталях находятся 890 жителей края. Количество тяжелобольных — 203, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 85.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ — 284.

Новые случаи

  • Барнаул — 26,
  • Рубцовск — 7,
  • Бийск — 6,
  • Заринск — 4,
  • Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский районы — по 3 заболевших,
  • Бийский, Бурлинский, Калманский, Кытмановский, Немецкий национальный, Петропавловский, Хабарский районы — по 2 заболевших,
  • Славгород, Егорьевский, Завьяловский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Солонешенский, Топчихинский, Усть-Калманский районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1363408 человек. 148 552 жителя региона уже получили прививку.

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