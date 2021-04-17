Более 200 тяжелобольных продолжают лечение в ковидных госпиталях

Всего в крае коронавирусную инфекцию перенесли 48 616 человек. Из них — 3 333 детей.
Выздоровели 43 606 человек. Умерли — 2 870 человек
На данный момент в ковидных госпиталях находятся 890 жителей края. Количество тяжелобольных — 203, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 85.
Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ — 284.
Новые случаи
- Барнаул — 26,
- Рубцовск — 7,
- Бийск — 6,
- Заринск — 4,
- Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский районы — по 3 заболевших,
- Бийский, Бурлинский, Калманский, Кытмановский, Немецкий национальный, Петропавловский, Хабарский районы — по 2 заболевших,
- Славгород, Егорьевский, Завьяловский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Солонешенский, Топчихинский, Усть-Калманский районы — по 1 заболевшему.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1363408 человек. 148 552 жителя региона уже получили прививку.