Более 200 тяжелобольных продолжают лечение в ковидных госпиталях в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусом, сообщает опративный штаб. Выздоровело 96 пациентов, умерло 10 человек.

Всего в крае коронавирусную инфекцию перенесли 48 616 человек. Из них — 3 333 детей.

Выздоровели 43 606 человек. Умерли — 2 870 человек

На данный момент в ковидных госпиталях находятся 890 жителей края. Количество тяжелобольных — 203, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 85.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ — 284.

Новые случаи

Барнаул — 26,

Рубцовск — 7,

Бийск — 6,

Заринск — 4,

Камень-на-Оби , Новоалтайск , Алтайский , Благовещенский , Волчихинский районы — по 3 заболевших,

Новоалтайск Алтайский Благовещенский Волчихинский районы — по 3 заболевших, Бийский , Бурлинский , Калманский , Кытмановский , Немецкий национальный , Петропавловский , Хабарский районы — по 2 заболевших,

Бурлинский Калманский Кытмановский Немецкий национальный Петропавловский Хабарский районы — по 2 заболевших, Славгород , Егорьевский , Завьяловский , Родинский , Рубцовский , Смоленский , Солонешенский , Топчихинский , Усть-Калманский районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1363408 человек. 148 552 жителя региона уже получили прививку.