Более 400 тяжелобольных жителей Алтайского края находятся в ковидных госпиталях

В Алтайском крае за сутки подтвердили 210 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 150 пациентов, умерло 10 человек, сообщили 2 января в оперативном штабе.

На лечении в госпиталях находятся 1796 человек с коронавирусом и еще 1 061 пациент с вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных — 401, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 116.

Минздравом края развернуто 4 193 койки, к кислороду имеют подключение 2311, с ИВЛ — 439. Резервных коек — 1 336.

Новые случаи:

Барнаул — 57,

Рубцовск — 17,

Славгород — 16,

Бийск — 15,

Заринск — 7,

Новоалтайск и Кулундинский район — по 6 заболевших,

Локтевский район — 5,

Алейск , Волчихинский , Павловский районы — по 3 заболевших,

Волчихинский Павловский районы — по 3 заболевших, Бурлинский , Егорьевский , Курьинский , Мамонтовский , Первомайский , Тогульский , Целинный , Шипуновский районы — по 3 заболевших,

Егорьевский Курьинский Мамонтовский Первомайский Тогульский Целинный Шипуновский районы — по 3 заболевших, Баевский , Благовещенский , Завьяловский , Заринский , Калманский , Каменский , Ключевский , Краснощековский , Михайловский , Немецкий национальный , Родинский , Романовский , Рубцовский , Тальменский районы — по 2 заболевших,

Благовещенский Завьяловский Заринский Калманский Каменский Ключевский Краснощековский Михайловский Немецкий национальный Родинский Романовский Рубцовский Тальменский районы — по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский , Бийский , Залесовский , Зональный , Косихинский , Кытмановский , Новичихинский , Поспелихинский , Ребрихинский , Смоленский , Топчихинский , Третьяковский , Тюменцевский , Угловский , Усть-Калманский , Усть-Пристанский , Чарышский районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 958057 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 552 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 568 за минувшие сутки.