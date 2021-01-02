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Здоровье

Более 400 тяжелобольных жителей Алтайского края находятся в ковидных госпиталях

В Алтайском крае за сутки подтвердили 210 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 150 пациентов, умерло 10 человек, сообщили 2 января в оперативном штабе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

На лечении в госпиталях находятся 1796 человек с коронавирусом и еще 1 061 пациент с вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных — 401, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 116.

Минздравом края развернуто 4 193 койки, к кислороду имеют подключение 2311, с ИВЛ — 439. Резервных коек — 1 336.

Новые случаи:

  • Барнаул — 57,
  • Рубцовск — 17,
  • Славгород — 16,
  • Бийск — 15,
  • Заринск — 7,
  • Новоалтайск и Кулундинский район — по 6 заболевших,
  • Локтевский район — 5,
  • Алейск, Волчихинский, Павловский районы — по 3 заболевших,
  • Бурлинский, Егорьевский, Курьинский, Мамонтовский, Первомайский, Тогульский, Целинный, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Баевский, Благовещенский, Завьяловский, Заринский, Калманский, Каменский, Ключевский, Краснощековский, Михайловский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский районы — по 2 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Бийский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Кытмановский, Новичихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Смоленский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 958057 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 552 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 568 за минувшие сутки.

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