Более 400 тяжелобольных жителей Алтайского края находятся в ковидных госпиталях

На лечении в госпиталях находятся 1796 человек с коронавирусом и еще 1 061 пациент с вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных — 401, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 116.
Минздравом края развернуто 4 193 койки, к кислороду имеют подключение 2311, с ИВЛ — 439. Резервных коек — 1 336.
Новые случаи:
- Барнаул — 57,
- Рубцовск — 17,
- Славгород — 16,
- Бийск — 15,
- Заринск — 7,
- Новоалтайск и Кулундинский район — по 6 заболевших,
- Локтевский район — 5,
- Алейск, Волчихинский, Павловский районы — по 3 заболевших,
- Бурлинский, Егорьевский, Курьинский, Мамонтовский, Первомайский, Тогульский, Целинный, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Баевский, Благовещенский, Завьяловский, Заринский, Калманский, Каменский, Ключевский, Краснощековский, Михайловский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский районы — по 2 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Бийский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Кытмановский, Новичихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Смоленский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 958057 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 552 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 568 за минувшие сутки.