+103. Более 250 заболевших COVID-19 в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии

Большинство выявленных случаев в Барнауле — 27, Бийский район — 14, Бийске, Троицком районе — по 11 заболевших, Усть — Пристанском районе — 7. В Рубцовске, Тальменском, Целинном районах — по 6 заболевших. В Калманском, Кулундинском районах — по 3 заболевших. В Михайловском и Рубцовском районах — по 2. В Заринске, Красногорском, Мамонтовском, Новичихинском, Ребрихинском районах — по 1 заболевшему.
256 заболевших находятся в тяжелом состоянии. 97 подключены к аппаратам ИВЛ.
За весь период скончалось 513 человек, за прошедшие сутки — 11 пациентов, от COVID-19 — 7.
Всего выздоровело 12 350 человек, из них за прошедшие сутки — 20 пациентов.