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Здоровье

+103. Более 250 заболевших COVID-19 в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии

За сутки в Алтайском крае выявили 103 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили 3 октября в оперативном штабе.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

Большинство выявленных случаев в Барнауле — 27, Бийский район — 14, Бийске, Троицком районе — по 11 заболевших, Усть — Пристанском районе — 7. В Рубцовске, Тальменском, Целинном районах — по 6 заболевших. В Калманском, Кулундинском районах — по 3 заболевших. В Михайловском и Рубцовском районах — по 2. В Заринске, Красногорском, Мамонтовском, Новичихинском, Ребрихинском районах — по 1 заболевшему.

256 заболевших находятся в тяжелом состоянии. 97 подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период скончалось 513 человек, за прошедшие сутки — 11 пациентов, от COVID-19 — 7.

Всего выздоровело 12 350 человек, из них за прошедшие сутки — 20 пациентов.

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