Более 1,6 тыс. жителей Алтайского края поставили прививку от COVID-19

В Алтайском крае вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли уже более 1,6 тыс. человек, сообщили в региональном минздраве. Медицинскую помощь поликлиники и больницы оказывали в течение всех новогодних каникул.

По данным на 8 января в крае привили 1662 человека. Из них 286 имеют полный вакцинальный комплекс (первая и вторая прививка) и 1376 человек получили пока первую прививку.

Вакцину от ковида ставят всем желающим жителям Алтайского края. В Барнауле это можно сделать в городских поликлиниках N1 и N9, в Рубцовске в поликлинике горбольницы № 1 и в Бийске в поликлинике горбольницы № 4.

Также планируется запустить передвижные комплексы, но аномальные морозы пока не позволяли это сделать.

Для проведения массовой вакцинации в Алтайский край поступило более 5 тыс. доз, добавили в минздраве.

Нельзя ставить прививку тем, у кого есть признаки ОРВИ и возраст младше 18 лет.

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