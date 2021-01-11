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Здоровье

Более 1,6 тыс. жителей Алтайского края поставили прививку от COVID-19

В Алтайском крае вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли уже более 1,6 тыс. человек, сообщили в региональном минздраве. Медицинскую помощь поликлиники и больницы оказывали в течение всех новогодних каникул.

Вакцинация от коронавируса.
Вакцинация от коронавируса.
zdravalt.ru

По данным на 8 января в крае привили 1662 человека. Из них 286 имеют полный вакцинальный комплекс (первая и вторая прививка) и 1376 человек получили пока первую прививку.

Вакцину от ковида ставят всем желающим жителям Алтайского края. В Барнауле это можно сделать в городских поликлиниках N1 и N9, в Рубцовске в поликлинике горбольницы № 1 и в Бийске в поликлинике горбольницы № 4.

Также планируется запустить передвижные комплексы, но аномальные морозы пока не позволяли это сделать.

Для проведения массовой вакцинации в Алтайский край поступило более 5 тыс. доз, добавили в минздраве.

Нельзя ставить прививку тем, у кого есть признаки ОРВИ и возраст младше 18 лет.

Как записаться

  • Городская поликлиника № 1 Барнаула — (3852) 56−08−76,
  • Городская поликлиника № 9 Барнаула — (3852) 56−00−09,
  • Городская больница № 4 Бийска — (3854) 25−51−78,
  • Городская больница № 1 Рубцовска — (38557) 53−8-99.
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