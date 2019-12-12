Болезнь «с молотка». Барнаульский невролог рассказал, почему у всех ноет спина и как быстро угробить мозг

«Вот как вы гладите белье?.. Вы неправильно гладите белье», — говорит невролог диагностического центра Николай Назаренко и показывает, как надо. Мы говорим о двигательных стереотипах, о том, как вообще устроена человеческая нервная система и почему при всех супертехнологичных методах диагностики врачи-неврологи все еще стучат молотком по коленкам.

Краткое содержание

Гениальное создание

— Нервная система отвечает за все?

— Руки, ноги двигаются, сердце работает, мы дышим, перевариваем пищу. Нервная система руководит всем этим. Все, что нас окружает, как-то на нас действует. Мы это действие должны ощутить и ответить на него.

Зрение, слух, осязание, обоняние — всю информацию, получаемую извне, мы должны обработать и на нее прореагировать. Причем молниеносно, со скоростью, с которой вы отдергиваете палец от горячей кастрюли.

Представляете, какой это объем информации? Вы идете, ваша стопа работает, она сразу получает информацию: ровно или нет, это колет, режет или нет, это асфальт, или грунт, или камни. Вся информация собирается и по «проводам» идет через спинной мозг в головной, причем в определенную его часть, а затем отправляется ответом обратно.

Страх. Стресс. СС0

Нервная система — это уникальный компьютер. Он не перегревается, включается и выключается, когда нужно, без каких-то дополнительных действий. Начинает работу без подготовки — вы соскакиваете утром с кровати, не осознавая этого, без предварительной ощущаемой команды.

Не знаю, кто нас создал, но это гениально.

Что-то нервный стал

— С какими симптомами люди идут к неврологу?

— В простонародье как: что-то я нервный стал, пойду к неврологу. На самом деле это психоэмоциональные расстройства, удел так называемой малой психиатрии. Мы по-разному реагируем на ситуации, и раздражительность — частое явление.

Неврология же заведует заболеваниями, вызванными повреждениями самой нервной системы. Это то, что, грубо говоря, можно потрогать, увидеть.

Мозг. СС0.

Часто идут не только с расстройствами нервной системы, но и потому, что «душа болит». Люди делятся проблемами. Так что невролог еще и немного психотерапевт.

Остеохондроз — классика. Передавили где-то корешок нерва — выпадает вся функция: нога худеет, «шлепает» или вообще не двигается. Надо искать причину. Сосудистые заболевания, нарушения периферической и вегетативной нервной системы — то, с чем мы сталкиваемся чаще всего.

Диагноз по фотографии

— С новыми методами диагностики больше стали выявлять заболеваний?

— Есть большой раздел лучше диагностируемых болезней в области нейрофизиологии — хронических и острых заболеваний периферической нервной системы. Распознаются они долго, а лечатся тяжело. Например, приходит мужчина после 40 лет, у него худеют руки-ноги, не может поднять, сил нет.

Мозг. Нейроны. СС0.

Больше регистрируют таких заболеваний, которые раньше проявлялись какими-то отдельными симптомами. Например, у человека дрожат руки, и мы сразу говорим о болезни Паркинсона. Но надо еще и различить, какое это дрожание — подкорковое, мозжечковое, центральное. А оно постоянное или затухает во время определенных действий?

Появилось больше технических возможностей, а с ними и большая дифференциация в диагнозах. Но я всегда говорю: в первую очередь все надо проверять клинически. Надо искать общий язык с пациентом. Чем больше он расскажет, тем точнее будет диагноз. Иногда просто говорят: у меня вот тут болит. А некоторые прямо художественно описывают все.

— Люди с развитием интернета часто сами ставят себе диагнозы.

— Техногенность в медицине порождает такой интересный эффект. Приходит пациент, говорит: вот смотрите — мне сделали МРТ, нашли грыжу, лечите мне грыжу. Ну, я ж не фотограф-ретушер, я же не снимок буду лечить.

Врачи , больница unsplash

Возьмем самый распространенный остеохондроз. Я вам скажу, изменения в дисках позвоночника бывают у всех людей — всех! — старше 40 лет. Грыжи находят у 60% пациентов старше 45 лет, после 55 — в 100% случаев найдем.

Но это не болезнь, это просто морфологические изменения в организме — картинка МРТ. А как они проявляются клинически? Что именно мы будем лечить? Это можно выяснить только при осмотре и разговоре с пациентом.

Люди без назначения врача делают какое-то исследование, получают заключение, дальше вступает в игру вселенское зло — интернет, где человек к этому заключению находит себе симптомы, которых не было и быть не могло. Чтобы там, где просто чесалось, начало как следует болеть.

А по телевизору вам еще прорекламируют препарат (вдумайтесь только!), молекула которого сама якобы найдет больное место и вылечит его. Вы серьезно?

Николай Назаренко , невролог. Дмитрий Лямзин.

Проходите , раздевайтесь

— Несмотря на обилие регистрационной техники , традиционный молоток все еще в деле?

— Этот метод обязателен — такой неврологический «Отче наш». Медицинский молоток — это главный и особенный инструмент. Если он «пришелся к руке», останется навсегда. Это индивидуальность каждого доктора. У меня их два. Один с юных лет, второй появился позже. Они даже подписаны.

При помощи этого инструмента врач может оценить те самые клинические проявления изменений в организме, которые важны для постановки диагноза, — черепные нервы, двигательную и чувствительную систему, координацию и еще многие параметры. Поэтому традиционный осмотр никто и никогда не отменит и не заменит.

Невролог — один из немногих врачей, который должен заставить вас раздеться. В этом процессе опытный врач увидит многие важные физические и психологические особенности пациента.

Неврологический молоток. commons.wikimedia.org.

Мы всегда говорим, что ни в коем случае нельзя сокращать время приема. Сейчас оно составляет 15 минут. Этого недостаточно. У меня прием идет дольше. Иногда и полчаса не хватает. У пациента же в прямом и переносном смысле наболело, и я должен его выслушать.

В обязательном наборе невролога кроме молотка есть камертон для определения нарушений чувствительности; сантиметр, чтобы оценить степень атрофии конечностей, например; тонометр (только в неврологии измеряют давление на двух руках, а не на одной); фонарик для исследования зрачковой реакции.

— Диагностика — это искусство или наука?

— Скорее первое. По жалобам человека врач должен заподозрить, где и какая система повреждена. А после объективного обследования — «с молотка» — подтвердить это. Где очаг? Их много или один? Повреждение системное? Двигательное? Чувствительное?

Надо увидеть патологию и знать, что такое вообще может существовать. Потом сопоставить. Подумать, хватает ли тебе информации для подтверждения твоих догадок. Все методы использовать. Если совпало твое клиническое заключение с дополнительными обследованиями — ура! — ты знаешь, чем человек болен.

Врач , медицина. Открытые источники в Интернете ( СС0)

А если нет, думаешь, что пропустил. Если все же не получается, есть коллеги, которых можно позвать и посоветоваться. Может, кто-то видел такое до тебя.

Постоянное размышление — это главное в любой диагностике. И потом, человеку твое «ура» не нужно; начинаешь думать, как ему помочь и сделать так, чтоб болезнь не вернулась.

Все болезни от работы

— Сейчас все чаще врачи называют причиной всех заболеваний большую долю пожилого населения в крае. Неврологические заболевания тоже от старости?

— Население Алтайского края стареет — это факт. Проблемой № 1 стали инсульты. Понятно, что у пожилых больше заболеваний, но давайте посмотрим на образ жизни в целом. Несмотря на то, что все начали массово заниматься физкультурой, ритм жизни остается настоящим бичом.

Томография. Головной мозг. СС0

Мужики чуть за 40 начинают раскручивать свой маленький бизнес. Занялся грузоперевозками, дома не бывает, в дороге по 12−16 часов, ест как попало, в обед кофе-сигаретка. В клювике принес деньги в семью. На следующий день опять ни свет ни заря за руль. Это постоянный стресс и артериальное давление.

Поэтому все больше становится прослойка молодых людей, у которых случается повышение давление и, как следствие, инсульт или инфаркт.

Иногда многое понятно, как только человек называет профессию. Стоматологи, парикмахеры чаще работают с правой стороной, вторая сторона работает меньше, идет нагрузка на определенный отдел позвоночника.

У компьютерщиков все время напряжение кисти, раньше такое у машинисток было. Возникает туннельный синдром, и рука немеет. Плюс стойкий спазм аккомодации — теряется зрение.

Модель сердца. СС0

Раньше у кузнецов были туннельные локтевые синдромы, сейчас страдают теннисисты, велосипедисты и прочие. Вот что мы наживаем себе из-за нарушения двигательного стереотипа. У каждого человека он свой.

Если заболела голова

— Насколько важно раннее выявление неврологических заболеваний?

— Надо на ранних этапах выявлять всю патологию, не только неврологическую. Но с таким отношением людей очень сложно переломить ситуацию. Пока будет мнение, что врач обязан следить за здоровьем человека, ничего не выйдет. Сам человек должен заботиться о себе.

Работодатель тоже должен быть заинтересован в здоровье сотрудника. Вы вот медосмотр когда-нибудь полностью проходили? «Распишитесь, что я прошел», — говорят. Так нельзя.

Пример надо брать с Японии, когда человека освобождают от работы — и вперед абсолютно на все исследования: и через рот посмотрят, и с обратной стороны. И разработают систему профилактики.

Вообще, организм может отлично справляться сам. В любой болезни есть понятие саногенеза — механизма самовосстановления нарушенных функций. Он контролируется нервной системой. Почему позвоночник перестал двигаться? Потому что там болело, и нервная система просто его «заклеила».

Болезнь появляется только тогда, когда организм уже не может справиться сам.

Головная боль СС0

У нас чаще всего происходит так: заболела голова, пошел сделал МРТ, и «во-от, смотрите, у меня там шишка, что делать?». Выявляемость заболеваний другая: больше экстренная, чем плановая.

— В неврологическом плане Алтайский край отличается от остальных регионов?

— Мы эндемичная зона по клещевому энцефалиту. Нужно прививаться, проверять иммунитет. Клещи кроме энцефалита могут заразить еще несколькими болезнями, одна другой интереснее.

Все это известно давным-давно, но почему-то многие до сих пор недооценивают эту опасность. Об этом надо помнить всегда: идешь в лес — защищайся.

Клещ. Открытые источники.

Эпопея у нас была в 1990-х. Когда случился развал СССР, люди стали переселяться в Алтайский край из областей, где про клещей и не слышали никогда. Большинство стали работать в сельском хозяйстве. И у нас были тяжелейшие формы энцефалита.

Глупости и инсульт

— Что нужно , чтобы точно попасть к неврологу? Давайте дадим вредные советы.

— Зайдите, согнувшись, в трубу примерно метра полтора диаметром, а потом повернитесь и попытайтесь забить гвоздь ближе к потолку этой трубы, при этом не разгибаясь, чтобы прямо неудобно было. И я вам гарантирую грыжу диска.

Потому что есть особенности строения организма, и мышцы, которые нужны, чтобы так извернуться, у человека не работают, если специально не тренированы. С «Трассы здоровья» нередко увозят скрюченных, потому что «все поехали, и я поехал», а еще и наперегонки.

Бег. СС0

По весне народ резко начинает ящики с рассадой таскать после того, как всю зиму на диване пролежал. Вот это наши пациенты. Это тот самый двигательный стереотип, который нужно выбирать адекватно.

Знаю еще один легкий способ угробить себя. Приходите в баню, предварительно плотно едите. А потом выпиваете. Причем не пива, а именно крепкого алкоголя. Желательно пить прямо в бане. Потом хорошо попарьтесь и не пейте воду. Произойдет потеря жидкости в организме, кровь станет гуще, и у вас появится большой шанс получить инсульт.

Или вот еще. Дождитесь следующей оттепели и езжайте в лес. Расчистите там себе полянку под соснами, поставьте мангал и жарьте шашлыки в приятной компании, чтобы вокруг вытаял оставшийся снег.

Клещи активизируются. Если они носят вирус, то достаточно даже не укусить, а просто проползти по вам. И вот энцефалит, тиф, боррелиоз.

Николай Назаренко , невролог. Дмитрий Лямзин.

Такие случаи у нас есть всегда. Они сложно диагностируются, потому что зачем врачу рассказывать, что ездил в лес, это же к делу не относится. Относится. Приходится долго выяснять, где человек был.

Вообще, любую болезнь можно подцепить из-за собственной глупости.

Невыносимые условия

— Как стрессы влияют на нервную систему?

— Это как раз еще один способ оказаться у невролога — создать себе невыносимые условия жизни и работы, где тебя постоянно прессуют, так, чтобы желаемое никогда не совпадало с действительным. Сорвешься — и будет невроз с вегетативными проявлениями вплоть до «все болит» и «руки отнимаются».

Первый стресс можно снять, прооравшись, попсиховав и хлопнув дверью. А вот когда вы длительное время не можете выйти из ситуации, то должны как-то реагировать.

Женщина. Стресс. Не слышу. Не вижу СС0

Есть два варианта: либо вы идете на конфликт, сопротивляетесь и нападаете как зверь буквально (работает симпатическая нервная система), либо закрываетесь в скорлупке, «отстаньте — мне плохо» (включается парасимпатическая система).

Это проявляется разными вегетативными нарушениями. Вы же не будете жаловаться врачу на проблемы с мужем и детьми, потому что стыдновато. Скорее всего, вы скажете: «Голова все время разламывается».

— И как на это реагирует мозг?

— Нервная система реагирует на все и по-разному. Мы убиваем мозг внешней средой. Все, что мы чувствуем, — это раздражитель, требующий от мозга ответа.

Важно и питание. Мозг не контактирует с кровью напрямую, там есть барьер. Но на его проводимость влияет все, что мы едим, особенно если добавляем сладенькое, алкоголь в неумеренных количествах и прочие токсические вещества.

Мозг google.ru

Кроме того, мы искусственно перенапрягаем мозг, желая поместить туда как можно больше информации. Мозг отвечает пароксизмом — резким взрывом. Вы его забиваете, а он говорит: «Я хочу разрядиться» — и выбирает самый простой способ: эпилептический приступ.

Так выбрасывается электрическая активность. И, раз «протоптав» такую «дорожку», при подобном состоянии мозг будет отвечать так еще и еще раз.

Вот показывают в кино, как человек упал и память потерял. Это то самое пароксизмальное состояние. При этом анатомически мозг целый, и на снимках нет никаких повреждений, а связи прерваны.

Специальный вопрос — Пациент должен верить врачу? — Если пациент поверил врачу, это успех. Вы должны вместе искать болезнь и лечить ее. Вы соучастники в этом процессе. Вы с врачом должны оказаться на одной стороне, а болезнь — на другой. Вот тогда будет эффект.

Врач , больница. CC0

Что известно о Николае Назаренко

Николай Назаренко — заведующий отделом стационарзамещающих лечебных технологий в Диагностическом центре Алтайского края и ведущий научный сотрудник Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии с 2011 года по настоящее время.

В 1982 году окончил лечебный факультет АГМИ, работал врачом-неврологом в системе исправительно-трудовых учреждений, краевой клинической больнице, возглавлял отделение санитарной авиации и организовывал службу медицины катастроф.

В 2005 году перешел в нейрохирургическое отделение, где вел послеоперационных больных. Доктор медицинских наук, профессор, врач-невролог высшей квалификационной категории.