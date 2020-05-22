Больница скорой помощи в Барнауле станет ковидным госпиталем

В связи с возникновением очага инфекции на базе Краевой больницы скорой медицинской помощи, это медицинское учреждение с 22 мая становится ковидным госпиталем. Об этом сообщил на заседании оперштаба министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

«Мы прекратили госпитализацию по экстренной и неотложной медицинской помощи в этот госпиталь, перенаправив всех пациентов, — сказал Попов. — Перепрофилировали отделения этого госпиталя. Часть пациентов, часть персонала перевели на лечение в другие ковидные госпитали. Оставшуюся часть распределили по корпусам в зависимости от результата тестирования».

Те, кто имеет отрицательный результат, сконцентрированы в первом корпусе, те, кто имеет положительный результат — во втором корпусе. Медицинский персонал, который имеет отрицательный результат, будет находиться в третьем корпусе.

«Мы приняли решение совместно с Управлением Роспотребнадзора, думаем, что в течение 14 дней мы эту ситуацию должны завершить», — отметил Дмитрий Попов.