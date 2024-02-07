Большая поломка в маленьком теле. Алтайский онколог назвала самые частые виды рака у детей

О детской онкологии говорят редко, ведь страшно даже представить, чтобы ребенок страдал от рака. От того это страшное заболевание окружено множеством мифов и суеверий. Детский онколог Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Лариса Суворова ответила на самые популярные вопросы родителей и развенчала некоторые из заблуждений.

Какие онкозаболевания чаще всего встречаются в детском возрасте?

Чаще всего в детском возрасте выявляют системные заболевания крови: острые лейкозы и лимфомы Ходжкина и неходжкинская, называет Лариса Суворова.

В большинстве случаев у маленьких пациентов диагностируют острый лейкоз, а именно острый лимфобластный лейкоз.

Что касается солидных опухолей (твердых, развивающихся не из клеток кроветворной системы – прим. Ред.), то на первом месте стоят опухоли головного мозга, отвечает специалист.

А какой рак никогда не встречается у детей?

«Есть опухоли, которые встречаются только у детей. А есть и те, которые появляются лишь у взрослых», — объясняет врач.

Так в детском возрасте никогда не встречаются эпителиальные опухоли: рак кожи, рак желудка, рак пищевода.

Дети в больнице Freepic

В каком возрасте дети чаще всего болеют онкологией?

Дети болеют онкологией в любом возрасте, отвечает специалист. Все зависит от заболевания, которым страдает ребенок.

Бывают врожденные опухоли, которые обнаруживают у ребенка, когда тот еще находится в утробе матери.

«Такое происходит нечасто, но случаи есть», — отмечает Суворова.

Есть заболевания, которые развиваются в раннем возрасте, например, нейробластома. И встречаются опухоли, характерные для подростков, такие как опухоли щитовидной железы.

При лейкозах отмечают два пика заболеваемости.

«Скорее всего они связаны с периодом активного роста ребенка, когда клетки очень быстро делятся», — рассуждает врач.

Какова статистика онкозаболеваемости среди детей?

Цифры по каждому виду заболевания разные. Например, из года в год острый лейкоз диагностируют у 20-25 человек. Но выраженного роста числа заболевших врачи не наблюдают.

Несколько увеличилась заболеваемость солидными опухолями, по сравнению с прошлыми годами. Специалист связывает это с ухудшением питания детей:

«Раньше можно было встретить более натуральные продукты, чем сейчас. Не было такого потока товаров, содержащих красители и консерванты. Поэтому я подчеркиваю для всех мам: чем проще еда, тем здоровее ребенок. Откажитесь от фаст-фуда, ярко-окрашенных сладостей и тех продуктов, которые хранятся месяцами (нормальные продукты столько храниться не могут)».

Больница. Медицина. unsplash.com

Существуют ли прививки от онкологии?

Одной прививки, которая бы защищала ребенка от всех болезней, не существует, отвечает специалист.

Однако надежда есть. В последние годы в мире активно ведется научная работа по созданию вакцин от различных заболеваний.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время появятся вакцины, которые будут защищать или излечивать онкологические заболевания», — сообщает Лариса Суворова.

Возможно ли на 100% защитить ребенка от онкологических заболеваний?

К сожалению, нет.

«Нет таких волшебных методов воздействия, которые бы человек соблюдал и был защищен на 100% от онкозаболеваний», — заявила специалист.

При этом Лариса Суворова выделяет несколько факторов, которые оказывают наибольшее влияние на здоровье ребенка:

«Большую роль играет характер питания. Недаром говорят, мы — то, что мы едим. Также все вредные факторы, которые есть в нашей жизни: выхлопные газы автомобилей, избыточная инсоляция (облучение солнечным светом — прим. Ред.) - безусловно они влияют на развитие онкозаболеваний. Однако невозможно сказать однозначно, что они становятся единственной причиной».

Грустный ребенок Freepic

Правда ли, что у детей на искусственном вскармливании вероятность заболевать раком выше, чем у детей на грудном вскармливании?

Нет, врачи не могут сказать, что такая взаимосвязь есть. При этом Лариса Суворова напоминает, что грудное вскармливание — это большая ценность, которая дана женщине природой.

С материнским молоком дети получают сбалансированный состав белков, жиров и углеводов, а также иммуноглобулины, которые защищают от разных инфекционных заболеваний.

«И безусловно, это связь с матерью, о которой нельзя забывать», — добавляет специалист.

Могут ли сотовые телефоны провоцировать рак?

Однозначно сказать невозможно, так как мнения специалистов расходятся.

«Одни считают, что сотовая связь никак не воздействует на ребенка. А другие говорят, что, наоборот, телефоны увеличивают риск развития опухоли головного мозга», — рассуждает Лариса Суворова.

На сегодняшний день нет научных исследований, которые бы подтверждали, что онкозаболевания развиваются из-за сотовых телефонов.

«Опухоли существовали всегда, что в наш век сотовой связи, что во времена фараонов», — отмечает специалист.

Девушка, телефон СС0

Как лечат детей с онкологией?

В настоящее время врачи применяют международные современные протоколы лечения, разработанных либо за рубежом (чаще всего это немецкие), либо в России.

Например, при лечении острого лимфобластного лейкоза, врачи пользуются протоколом MB 2015, который разработан ведущим детским онкологом России Александром Карачунским. На сегодняшний день он считается лучшим в России и в Европе.

«Он менее токсичный, чем предыдущие протоколы, поэтому осложнения у наших детей встречают редко. Благодаря ему, увеличилась выживаемость пациентов и их выход в ремиссию», — отмечает Лариса Суворова.

Какие есть шансы на выздоровление?

Это зависит от множества факторов, отвечает врач. В первую очередь, от заболевания, которым страдает ребенок, от стадии процесса и наличия генетических поломок.

Например, у такой опухоли, как рабдомиосаркома, есть разные гистологические варианты.

«Но скажу одно: за те недолгие 30 лет, что я работаю в детской онкологии, наша наука сделала не просто шаг вперед, а огромный рывок. Сейчас у тех детей, у которых раньше не было шансов, сейчас неплохие результаты», — рассказывает Лариса Суворова.

Больница, медицина. CC0

Какие советы вы можете дать для профилактики онкозаболеваний у детей? Как выявить болезнь на ранней стадии?

Как уже говорила ранее Лариса Суворова, нельзя на 100% защитить ребенка от онкологии.

Однако есть меры, которые будут способствовать укреплению его здоровья: это правильный рацион питания, здоровая и простая пища, отказ от вредных привычек, регулярная физическая нагрузка.

«Все то, что способствует укреплению иммунитета, может в какой-то степени защитить ребенка от заболевания», — добавила специалист.

Также врач советует проходить регулярные медицинские обследования, чтобы выявить онкологию на ранней стадии и начать своевременное лечение:

«Даже если вам кажется, что ребенок абсолютно здоров и его ничего не беспокоит, все равно следует раз в год проходить УЗИ внутренних органов. Начиная с подросткового возраста — УЗИ щитовидной железы. Для девочек — УЗИ органов малого таза, а для мальчиков — УЗИ органов мошонки. В обязательном порядке следует хотя бы раз в год сдавать анализ крови. Желательно делать это при каждом заболевании. Если вам что-то не нравится в состоянии вашего ребенка, то лучше всего прийти на консультацию к педиатру».

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