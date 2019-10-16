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Здоровье

Большая стирка: ученые выявили рассадник гриппа

Денежные купюры являются отличным рассадником инфекции, вирус гриппа на них сохраняется до двух недель, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ученых.

Деньги.
Деньги.
СС0

«Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до 2-х недель. Поэтому деньги в некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами. В Японии деньги стирают при 200 градусах в специальной стиральной машине», — говорится в сообщении.

Мифы и реальность

В ведомстве также рассказали о наиболее распространенных мифах о гриппе. В частности напомнили, что отличительным признаком гриппа является температура 38,5 — 39,0 градусов с первых часов болезни.

Роспотребнадзор рекомендует принимать жаропонижающие средства взрослым только при температуре выше 39 градусов, детям — выше 38,5.

В ведомстве подчеркнули, что принятие аспирина при гриппе может привести к смерти, пишет RNS.

«При сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты, входящей в состав аспирина и некоторых других препаратов, может развиться тяжелое состояние — синдром Рея», — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что ребенок не может заразиться гриппом от матери во время кормления грудью: «Если кормящая женщина заболела гриппом, нельзя отлучать младенца от груди. Антитела из материнского молока передаются ребенку во время кормления. Поэтому малыш не заражается гриппом во время кормления».

В ведомстве отметили, что прививка от гриппа не вызывает заболевание, «лишь у некоторых людей может появиться покраснение в месте введения вакцины или незначительно подняться температура. Это, пожалуй, самые неприятные последствия от введения вакцины», пишет mail.ru.

Вакцинация

Оптимальным временем для проведения вакцинации против гриппа является осенний период — с сентября по ноябрь, напомнили в ведомстве.

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