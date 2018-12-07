Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 декабря -24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье
108

Более 17 млрд рублей планируют направить на развитие здравоохранения в Алтайском крае

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что с 2019 года в регионе начнут реализовывать 8 федеральных проектов. Они направлены на обновление медицинского оборудования, на это выделят 17 млрд рублей, пишет Минздрав края.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
СС0.

На эти деньги в регионе планируют закупить дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, которое позволит улучшить оказание медицинской помощи, своевременно диагностировать заболевания и проводить лечение.

Дмитрий Попов отметил, что перед региональной медициной ставят решить несколько задач — усовершенствовать оказание онкологической помощи, решить кадровые проблемы и развить межрайонные медицинские центры.

«Одна из главных задач, которая стоит сегодня перед нами — максимально сократить срок с момента, когда врач или фельдшер заподозрил у человека онкологию, до консультации онколога и оказания больному специализированной помощи. В вопросе кадрового дефицита нет простых решений. Здесь на помощь должны прийти межрайонные медицинские центры», — сказал Попов.

Министр добавил, что межрайонные медицинские центры должны стать многопрофильными организациями с круглосуточным режимом работы. В центрах установят современные томографы, УЗИ аппараты экспертного класса, будут работать эндоскопическое, консультативно-диагностическое отделения, центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость