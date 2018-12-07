Более 17 млрд рублей планируют направить на развитие здравоохранения в Алтайском крае

На эти деньги в регионе планируют закупить дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, которое позволит улучшить оказание медицинской помощи, своевременно диагностировать заболевания и проводить лечение.

Дмитрий Попов отметил, что перед региональной медициной ставят решить несколько задач — усовершенствовать оказание онкологической помощи, решить кадровые проблемы и развить межрайонные медицинские центры.

«Одна из главных задач, которая стоит сегодня перед нами — максимально сократить срок с момента, когда врач или фельдшер заподозрил у человека онкологию, до консультации онколога и оказания больному специализированной помощи. В вопросе кадрового дефицита нет простых решений. Здесь на помощь должны прийти межрайонные медицинские центры», — сказал Попов.