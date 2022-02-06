6 февраля -13°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Больше не помогут: Роспотребнадзор исключил перчатки из рекомендаций по борьбе с коронавирусом

Ношение медицинских перчаток исключили из списка противоэпидемических мер. Это следует из из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, пишет «Интерфакс».

Перчатки.
Перчатки.
ССО

Постановление было опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

Согласно документу, сохраняется необходимость мытья рук, использования антисептиков, дистанции не меньше 1,5 метров и медицинские маски.

В общепитах, магазинах и транспорте по-прежнему должна проводиться дезинфекция, включая обеззараживание воздуха.

В качестве противоэпидемических мер сохраняется запрет на массовые мероприятия, переход на удаленный режим работы и дистанционное обучение в случае необходимости.

Напомним, ранее министерства здравоохранения Японии Сигэюки Гото предложил надевать маски двухлетним детям для того, чтобы предотвратить очередную волну коронавируса.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость