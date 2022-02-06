Больше не помогут: Роспотребнадзор исключил перчатки из рекомендаций по борьбе с коронавирусом

Постановление было опубликовано на сайте Роспотребнадзора.
Согласно документу, сохраняется необходимость мытья рук, использования антисептиков, дистанции не меньше 1,5 метров и медицинские маски.
В общепитах, магазинах и транспорте по-прежнему должна проводиться дезинфекция, включая обеззараживание воздуха.
В качестве противоэпидемических мер сохраняется запрет на массовые мероприятия, переход на удаленный режим работы и дистанционное обучение в случае необходимости.
Напомним, ранее министерства здравоохранения Японии Сигэюки Гото предложил надевать маски двухлетним детям для того, чтобы предотвратить очередную волну коронавируса.