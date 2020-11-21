Больше ста человек подхватили неизвестную заразу в Сенегале

Среди других симптомов — сильный зуд по телу и раздражение глаз. Больных изолировали на местном стадионе в портовом городе Рюфиск и протестировали на известные болезни, но все тесты показали отрицательный результат.
Предполагается, что источник заражения находится в воде, поскольку все зараженные выходили на промысел в открытое море.
Местные власти провели срочное совещание с представителями рыболовной отрасли.
Пока что введен временный запрет на рыбный промысел, на исследования взяты пробы воды, сообщает РБК,