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Здоровье

Больше ста человек подхватили неизвестную заразу в Сенегале

Сотня рыбаков заболели неизвестной болезнью на западе Сенегала. Их тела покрылись кожными высыпаниями, похожими на струпья, пишет РИА «Новости».

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Среди других симптомов — сильный зуд по телу и раздражение глаз. Больных изолировали на местном стадионе в портовом городе Рюфиск и протестировали на известные болезни, но все тесты показали отрицательный результат.

Предполагается, что источник заражения находится в воде, поскольку все зараженные выходили на промысел в открытое море.

Местные власти провели срочное совещание с представителями рыболовной отрасли.

Пока что введен временный запрет на рыбный промысел, на исследования взяты пробы воды, сообщает РБК,

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