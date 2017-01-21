Больше 200 заразившихся. Чем опасен новый коронавирус и что вообще о нем известно

Новый коронавирус вызвал в Китае вспышку пневмонии. Число заболевших уже превысило 200 человек, а вирус вышел за пределы страны. Более того, оказалось, что он способен передаваться от человека к человеку. Главное о коронавирусе — в материале altapress.ru.

Новый вирус называется 2019-nCoV. РБК сообщает, что по официальным данным на 20 января число зараженных составило 224 человека.

Эксперты Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили, что 2019-nCoV начал передаваться от человека к человеку. Хотя ранее врачи думали, что вирус передается только через зараженные продукты.

Что известно о коронавирусе 2019-nCoV

Коронавирус 2019-nCoV вызывает у зараженных пневмонию. Первые случаи заражения были зафиксированы в городе Ухань на рынке морепродуктов.

Трое зараженных новым вирусом скончались, сообщает BBC.

Болезнь. Врач. Анализы СС0

Что такое коронавирус

Свое название коронавирусы получили из-за внешнего вида: под микроскопом на поверхности вирусной частицы видна «корона» из выступающих белков, уточняет «Интерфакс». Кроме людей, коронавирус может заражать млекопитающих.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году.

Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.