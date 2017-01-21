Больше 200 заразившихся. Чем опасен новый коронавирус и что вообще о нем известно

Новый вирус называется 2019-nCoV. РБК сообщает, что по официальным данным на 20 января число зараженных составило 224 человека.
Эксперты Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили, что 2019-nCoV начал передаваться от человека к человеку. Хотя ранее врачи думали, что вирус передается только через зараженные продукты.
Что известно о коронавирусе 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV вызывает у зараженных пневмонию. Первые случаи заражения были зафиксированы в городе Ухань на рынке морепродуктов.
Трое зараженных новым вирусом скончались, сообщает BBC.
Что такое коронавирус
Свое название коронавирусы получили из-за внешнего вида: под микроскопом на поверхности вирусной частицы видна «корона» из выступающих белков, уточняет «Интерфакс». Кроме людей, коронавирус может заражать млекопитающих.
Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году.
Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.