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Здоровье

Большинство клиник пластической хирургии в России работают с серьезными нарушениями

Почти 70% российских клиник пластической хирургии работали с нарушениями обязательных требований при оказании медпомощи. В них не было реанимационного оборудования, операции проводили врачи без нужной квалификации, а происхождение используемых имплантов оказалось сомнительным — к таким выводам пришел Росздравнадзор

Медицина. Здоровье. Пластическая хирургия.
Медицина. Здоровье. Пластическая хирургия.
СС0

Ведомство проводило масштабные проверки учреждений отрасли во второй половине 2018 года, сообщается на его сайте. Серия проверок была инициирована после участившихся случаев летальных исходов в ходе пластических операций, в первой половине 2018 года их было шесть, сообщил ТАСС.

Росздравназдор выявил 3,2 тыс. нарушений, в том числе представляющих угрозу жизни пациентов, в 820 клиниках пластической хирургии. Всего таких учреждений в стране — 1257.

Недобросовестные организации находятся в Башкортостане, Бурятии, Татарстане, Краснодарском и Пермском краях, Волгоградской, Калининградской, Кировской, Московской, Новосибирской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге и других регионах.

В них отсутствовала возможность круглосуточного медицинского наблюдения пациентов и проведения реанимационных мероприятий, использовались фальсифицированный лекарственные средства и медицинские изделия, не соблюдались сроки их хранения. Врачи не обладали достаточной профессиональной подготовкой. Например, в одной из клиник Кемеровской области обязанности врача-пластического хирурга исполнял врач-офтальмолог.

В московской клинике использовались грудные импланты, которые врачи покупали самостоятельно и без документов, подтверждающих их качество. Сотрудники Росздравнадзора вызвали бригады скорой помощи для эвакуации трёх пациенток после проведенных операций. На имущество клиники наложили арест. Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По итогам проверок составлено 1350 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму в 21,16 млн. рублей.

В судебном порядке приостановлена деятельность 7 медицинских организаций. Самостоятельно прекратили деятельность по пластической хирургии 252 медорганизации, в том числе в Москве — 65, Санкт-Петербурге — 27, Новосибирской области — 22, Ростовской области — 20, Республике Татарстан — 11.

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