12 декабря
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Здоровье

Большой рост заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдают в Алтайском крае

Эпидпорог превышен в два раза, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края. Эпидемиологическую обстановку в крае обсудили на оперативном совещании правительства региона вместе с губернатором края Виктором Томенко.

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Нагрузка на поликлиники и скорую медицинскую помощь выросла. «Скорая» принимает около 3,8 тыс. вызовов в сутки — это больше, чем в пик заболеваемости ковидом в 2020 году.

Больницы и другие медицинские организации следят за ситуацией потока пациентов в кабинетах неотложной помощи. Для этого в фильтр-боксы установили видеокамеры.

При необходимости количество кабинетов, принимающих пациентов с признаками ОРВИ, увеличится.

С 12 декабря, на фоне роста заболеваемости, прекратили вакцинацию от гриппа. Всего же привили 1 млн. 336 тыс. человек. Иммунная прослойка составляет 45% населения края.

Жесткие ограничения в связи с ростом заболеваемости пока не планируют вводить. Однако Министерство здравоохранения края призывает население ответственно подходить к своему здоровью.

Чтобы обезопасить себя и окружающих, стоит носить маски в местах скопления людей, по возможности избегать массовых мероприятий в закрытых помещениях. При появлении признаков заболевания нужно немедленно обратиться к врачу и оставаться дома до полного выздоровления.

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