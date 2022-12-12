Большой рост заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдают в Алтайском крае

Нагрузка на поликлиники и скорую медицинскую помощь выросла. «Скорая» принимает около 3,8 тыс. вызовов в сутки — это больше, чем в пик заболеваемости ковидом в 2020 году.
Больницы и другие медицинские организации следят за ситуацией потока пациентов в кабинетах неотложной помощи. Для этого в фильтр-боксы установили видеокамеры.
При необходимости количество кабинетов, принимающих пациентов с признаками ОРВИ, увеличится.
С 12 декабря, на фоне роста заболеваемости, прекратили вакцинацию от гриппа. Всего же привили 1 млн. 336 тыс. человек. Иммунная прослойка составляет 45% населения края.
Жесткие ограничения в связи с ростом заболеваемости пока не планируют вводить. Однако Министерство здравоохранения края призывает население ответственно подходить к своему здоровью.
Чтобы обезопасить себя и окружающих, стоит носить маски в местах скопления людей, по возможности избегать массовых мероприятий в закрытых помещениях. При появлении признаков заболевания нужно немедленно обратиться к врачу и оставаться дома до полного выздоровления.
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