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Здоровье

Брат Елены Малышевой заразился коронавирусом нового типа

Брат телеведущей Елены Малышевой — главный врач Боткинской больницы Москвы Алексей Шабунин — подтвердил, что у него выявлен коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий», — цитирует слова Шабунина пресс-служба департамента.

Больница продолжает полностью функционировать и продолжает оказывать экстренную помощь, а также помощь онкологическим, гематологическим и больным с коронавирусом.

Шабунин заявил, что в последнее время общается с коллегами исключительно с помощью видеоконференций, пишет РБК.

Алексей Шабунин — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук (РАН). Заслуженный врач Москвы и России.

Ранее коронавирусом заразился главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он изолировался в кабинете и продолжил работать в дистанционном режиме. К середине апреля он выздоровелю

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