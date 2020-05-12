Брат Елены Малышевой заразился коронавирусом нового типа

«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий», — цитирует слова Шабунина пресс-служба департамента.
Больница продолжает полностью функционировать и продолжает оказывать экстренную помощь, а также помощь онкологическим, гематологическим и больным с коронавирусом.
Шабунин заявил, что в последнее время общается с коллегами исключительно с помощью видеоконференций, пишет РБК.
Алексей Шабунин — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук (РАН). Заслуженный врач Москвы и России.
Ранее коронавирусом заразился главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он изолировался в кабинете и продолжил работать в дистанционном режиме. К середине апреля он выздоровелю