Бригадам скорой помощи разрешали игнорировать пациентов с температурой и ОРВИ

Такое решение власти объяснили большой загруженностью машин скорой помощи инфекционными пациентами.
«Некоторые люди не понимают, что есть строгое распределение: экстренные и неотложные вызовы. Экстренные — те, куда скорая доезжает за 10−20 минут: пожары, ДТП, массовые трагедии. Неотложные — распространённое сейчас явление, когда люди звонят из-за поднявшейся температуры с подозрением на пневмонию или коронавирус и просят отправить их на КТ. Эти вызовы, повторюсь, не по нашей части. Но отказать в вызове права у нас нет. Мы принимаем его, но предупреждаем, что придётся подождать, потому что сначала скорые поедут на экстренные вызовы», — объясняет главный фельдшер центральной подстанции скорой помощи Наталья Шемякина.
Именно поэтому скорая приезжает к пациенту через 2−3 и более часов. Чтобы исправить ситуацию, местные власти начали разработку программы переадресации вызовов.
Планируется, что скорые начнут работать в связке с поликлиниками. Диспетчеры будут принимать звонки, опрашивать пациентов и принимать решение, какую бригаду отправить. В случае, если состояние позвонившего не вызовет опасений, к нему направят врача из поликлиники.