Бригадам скорой помощи разрешали игнорировать пациентов с температурой и ОРВИ

Такое решение власти объяснили большой загруженностью машин скорой помощи инфекционными пациентами.

«Некоторые люди не понимают, что есть строгое распределение: экстренные и неотложные вызовы. Экстренные — те, куда скорая доезжает за 10−20 минут: пожары, ДТП, массовые трагедии. Неотложные — распространённое сейчас явление, когда люди звонят из-за поднявшейся температуры с подозрением на пневмонию или коронавирус и просят отправить их на КТ. Эти вызовы, повторюсь, не по нашей части. Но отказать в вызове права у нас нет. Мы принимаем его, но предупреждаем, что придётся подождать, потому что сначала скорые поедут на экстренные вызовы», — объясняет главный фельдшер центральной подстанции скорой помощи Наталья Шемякина.