Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 октября 8°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Бригадам скорой помощи разрешали игнорировать пациентов с температурой и ОРВИ

Омский минздрав принял решение разделить все вызовы скорой помощи на «экстренные» и «неотложные». К последним отнесли пациентов с температурой, симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус. Теперь их будут обслуживать врачи поликлиник, сообщил «12 канал».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

Такое решение власти объяснили большой загруженностью машин скорой помощи инфекционными пациентами.

«Некоторые люди не понимают, что есть строгое распределение: экстренные и неотложные вызовы. Экстренные — те, куда скорая доезжает за 10−20 минут: пожары, ДТП, массовые трагедии. Неотложные — распространённое сейчас явление, когда люди звонят из-за поднявшейся температуры с подозрением на пневмонию или коронавирус и просят отправить их на КТ. Эти вызовы, повторюсь, не по нашей части. Но отказать в вызове права у нас нет. Мы принимаем его, но предупреждаем, что придётся подождать, потому что сначала скорые поедут на экстренные вызовы», — объясняет главный фельдшер центральной подстанции скорой помощи Наталья Шемякина.

Именно поэтому скорая приезжает к пациенту через 2−3 и более часов. Чтобы исправить ситуацию, местные власти начали разработку программы переадресации вызовов.

Планируется, что скорые начнут работать в связке с поликлиниками. Диспетчеры будут принимать звонки, опрашивать пациентов и принимать решение, какую бригаду отправить. В случае, если состояние позвонившего не вызовет опасений, к нему направят врача из поликлиники.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость