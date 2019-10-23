Британец лишился ноги из-за мозоли от новых ботинок

Крис Уитт натер мозоль на большом пальце ноги. Хирурги были уверены, что через 6 месяцев британец снова сможет носить нормальную обувь, но рана гноилась и ему ампутировали ступню. К сожалению, это не решило проблему. В итоге, мужчина лишился голени.
Лечение мужчины осложнял диабет, при котором любое повреждение или нагноение может привести к серьезным последствиям.
«Советую всем людям, страдающим от диабета, внимательно следить за ногами и разбираться с любыми проблемами без промедления», — подчеркнул Крис.