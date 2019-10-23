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23 октября
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Здоровье

Британец лишился ноги из-за мозоли от новых ботинок

Житель английского графства Корнуолл лишился голени после того, как натер новыми сандалиями мозоль, сообщают РИА Новости, со ссылкой на Cornwall Live.

Кеды. Молодой человек. Дорога
Кеды. Молодой человек. Дорога
ССО

Крис Уитт натер мозоль на большом пальце ноги. Хирурги были уверены, что через 6 месяцев британец снова сможет носить нормальную обувь, но рана гноилась и ему ампутировали ступню. К сожалению, это не решило проблему. В итоге, мужчина лишился голени.

Лечение мужчины осложнял диабет, при котором любое повреждение или нагноение может привести к серьезным последствиям.

«Советую всем людям, страдающим от диабета, внимательно следить за ногами и разбираться с любыми проблемами без промедления», — подчеркнул Крис.

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