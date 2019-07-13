Британские диетологи открыли эффективный метод похудения

Группа британских ученых во главе с известным диетологом Руди Мауэром представила пятиступенчатую пошаговую схему эффективной борьбы с лишним весом. Выполнять ее нужно шаг за шагом, иначе результата не будет.

По словам Мауэра, которые приводит газета «Известия», для начала методику стоит применять в тестовом режиме в течение недели и лишь затем постепенно внедрять в свой жизненный уклад.

Первый шаг

Доктор советует сокращать потребление углеводных продуктов (не исключая их из рациона) и есть больше белка. В этом случае рацион получится сытным и полезным.

Второй шаг

Надо перебороть себя и отказаться от любых сладких напитков. Заменить их можно зеленым чаем, натуральным кофе и водой.

Третий шаг

Употреблять в пищу стоит только натуральные цельные продукты — овощи, фрукты, молочные продукты, мясо. Усвоение такой пищи меньше приводит к отложению жира по сравнению с употреблением полуфабрикатов.

Четвертый шаг

Половину порции обеда или ужина должны составлять овощи. Особенно полезно заменять овощами хлеб, картофель и макароны.

Пятый шаг

Последним важным пунктом является доступ к полезным закускам. При этом под рукой не должно быть конфет, печенья и чипсов. Мауэр отмечает, что незаметные для человека вредные перекусы часто становятся причиной лишнего веса.