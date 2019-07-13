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Здоровье

Британские диетологи открыли эффективный метод похудения

Группа британских ученых во главе с известным диетологом Руди Мауэром представила пятиступенчатую пошаговую схему эффективной борьбы с лишним весом. Выполнять ее нужно шаг за шагом, иначе результата не будет.

Ожирение. Лишний вес.
Ожирение. Лишний вес.
СС0.

По словам Мауэра, которые приводит газета «Известия», для начала методику стоит применять в тестовом режиме в течение недели и лишь затем постепенно внедрять в свой жизненный уклад.

Первый шаг

Доктор советует сокращать потребление углеводных продуктов (не исключая их из рациона) и есть больше белка. В этом случае рацион получится сытным и полезным.

Второй шаг

Надо перебороть себя и отказаться от любых сладких напитков. Заменить их можно зеленым чаем, натуральным кофе и водой.

Третий шаг

Употреблять в пищу стоит только натуральные цельные продукты — овощи, фрукты, молочные продукты, мясо. Усвоение такой пищи меньше приводит к отложению жира по сравнению с употреблением полуфабрикатов.

Четвертый шаг

Половину порции обеда или ужина должны составлять овощи. Особенно полезно заменять овощами хлеб, картофель и макароны.

Пятый шаг

Последним важным пунктом является доступ к полезным закускам. При этом под рукой не должно быть конфет, печенья и чипсов. Мауэр отмечает, что незаметные для человека вредные перекусы часто становятся причиной лишнего веса.

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