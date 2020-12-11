Брокколи поперек горла. Барнаульский психотерапевт рассказала, что такое орторексия и чем опасен «перезож»

Регулярные походы в спортзал, ПП-блюда, отказ от кофе и уж тем более чего покрепче волевым решением человека врываются в жизнь однажды и остаются как минимум надолго. Но порой страстное увлечение всем правильным может превратиться в невроз. И вот: пирожное, когда-то любимое, внушает страх. Ведь в нем сахар и даже глютен! О том, чем опасен переЗОЖ и нужно ли его лечить — в материале altapress.ru.

Ничего , кроме пользы

Нервная орторексия — расстройство пищевого поведения, которое характеризуется стремлением только к «здоровой и правильной» еде. Причем набор продуктов всегда строго ограничен и его человек выбирает сам.

Все «недостойное» — вон из холодильника и рациона. На первом месте при выборе блюда стоит польза продуктов (ее тоже можно придумать). Вкус в этих соревнованиях по важности обычно проигрывает.

Справка Термин «орторексия» ввел американский врач Стивен Бретмен в 1997 году. В 70-х годах он вступил в коммуну, члены которой питались только чистыми фермерскими овощами и фруктами. Со временем мужчина стал замечать в себе помешательство на продуктах. В своем дневнике доктор писал: «Я стал одиноким и одержимым».

Здоровая еда. СС0

«Понятие орторексии появилось, когда культура здорового образа жизни набирала популярность. Люди начали отделять полезное от неполезного, так как обилие продуктов требует выбора», — рассказывает Татьяна Глущенко, психотерапевт клиники «Элитмед».

Специалисты считают, что причина орторексии всегда кроется во внутреннем состоянии, как и в случае с другими нарушениями приема пищи.

Психотерапевт клиники «Элитмед» Татьяна Глущенко. Анна Зайкова.

Разные истории — похожие запреты

Татьяна Глущенко,

психотерапевт клиники «Элитмед»:

У одного человека орторексия может быть связана с религиозными убеждениями. У другого — с нежеланием следовать общепринятым нормам. У третьего — со страхом болезни и смерти. Например, если кто-то из близких имел онкологическое заболевание. Каждый случай индивидуален. Нередко люди начинают питаться исключительно правильно, потому что хотят ощутить превосходство над другими, повысить самооценку.

Симптомы орторексии: — категоричный выбор продуктов, исходя только из качественных характеристик, тщательное изучение их состава; — страх перед «вредными» продуктами, доходящий до степени фобии; — наказание в случае употребления запрещенного продукта; — скрупулезное планирование меню; — жесткое деление людей на своих (тех, кто питается правильно) и чужих (тех, кто употребляет «вредную» пищу).

Картофель фри. Фастфуд. CC0.

Также для людей с данным расстройством крайне важен способ приготовления блюд. Они предпочитают пареное жареному, потому что так полезнее.

Неуверенность в качестве ингредиентов, количестве калорий и соотношении нутриентов в чужой еде часто является причиной их отказа от ресторанов или кафе. А дома они уделяют очень много внимания и времени поиску и приготовлению «правильной» пищи.

Татьяна Глущенко утверждает, что люди с орторексией чаще всего придерживаются определенной системы питания. Например, вегетарианства или веганства, сыроедения. Но с этим к врачу обычно не приходят.

Здоровая еда. СС0

«Человек не скажет: я вегетарианец или веган, полечите меня от этого. Если его ничто не беспокоит, незачем спорить с чужими убеждениями», — говорит собеседница.

Бывают и по-настоящему опасные варианты «слишком чистого» питания — исключение из рациона углеводов или белков.

Что не едят люди с орторексией: — соленое, — сладкое, — жирное, — крахмал, — глютен, — кофе, — дрожжи, — алкоголь, — химические консерванты, — ГМО.

Гамбургер. Фастфуд. CC0.

Однако, орторексия — это не диагноз. Ни за границей, ни в России. Но несмотря на отсутствие термина в международной классификации болезней, данное расстройство все же может привести к проблемам.

Доверять себе

Татьяна Глущенко,

психотерапевт клиники «Элитмед»:

Люди обращаются с тем, что их беспокоит на физическом или эмоциональном уровне. Тогда врач разбирается, как жалобы могут быть связаны с питанием. Хотя, если человек сам понимает, что слишком много внимания уделяет еде и отстраняется от других удовольствий и дел, то это уже повод пойти к специалисту. Главная черта расстройства — наличие навязчивой идеи о том, что еда должна быть полезной.

Справка Орторексии подвержены перфекционисты. Правильное питание для них — способ получить одобрение со стороны. Часто орторексия возникает у женщин, которые хотят улучшить фигуру.

Психотерапевт клиники «Элитмед» Татьяна Глущенко. Анна Зайкова.

Помимо душевных неприятностей орторексия может вызвать и физические. Например, дефицит микроэлементов, витаминов, аминокислот, за которым следует заболевание. У женщин это может быть аменорея (отсутствие менструаций на протяжении как минимум 6 месяцев).

Исправляют чрезмерно «правильное» столовое поведение психотерапевты. Но только если пациент сам ощущает дискомфорт.

Уберечься от орторексии легко — не экспериментировать с питанием без рекомендации врача и придерживаться гармонии во всех сферах жизни.

Еда. Сергей Лукьянцев

Татьяна Глущенко,

психотерапевт клиники «Элитмед»:

Питание — процесс, который относится к инстинктам. Когда мы едим, мы не думаем. Маленькие дети не думают, какие компоненты им нужны для питания. Организм сам понимает, что ему необходимо на данный момент. Важно слушать его, доверять интуиции. Тогда он сделает правильный выбор.

Предлагаем проверить себя

Вопросник Стивена Бретмена для определения орторексии:

— Размышляете ли вы более трех часов в день о том, как следует правильно питаться?

— Планируете ли вы ваше меню на несколько дней вперед?

— Является ли для вас состав пищи более важным, чем ее вкус?

— Верно ли, что по мере того, как ваше питание становится более здоровым, ваша жизнь в целом становится беднее?

— Верно ли, что в последнее время вы стали более требовательны по отношению к себе?

— Верно ли, что ваше самоуважение возрастает, если вы питаетесь правильно?

— Отказались ли вы от каких-либо любимых пищевых продуктов потому, что не считаете их полезными для здоровья?

— Верно ли то, что ваша диета не позволяет питаться в ресторанах, а также мешает общению с родными и друзьями?

— Ощущаете ли вы чувство вины, если нарушили диету?

— Если вы питаетесь правильно, возникает ли чувство спокойствия и ощущение, что вы полностью контролируете жизнь?

— Ощущаете ли вы чувство превосходства по отношению к людям, которые питаются неправильно?

4−5 положительных ответов позволяют предположить, что у вас орторексия.