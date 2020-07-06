Бубонная чума: как ей не заразиться и чего нужно опасаться

В соседствующей с Республикой Алтай Монголии 1 июля зафиксирована вспышка бубонной чумы. Заражены два человека, один из них в критическом состоянии. Рассказываем, что такое бубонная чума, какие у нее симптомы, как передается заболевание и чего следует опасаться.

Что такое бубонная чума?

Бубонная чума — древняя болезнь. Она в огромном количестве поражала население различных стран и континентов. В Европе ей дали прозвище «черная смерть» за то, что она унесла миллионы человеческих жизней.

Смертность от чумы достигала 95%. До конца 19 века болезнь не поддавалась лечению. После была изобретена вакцина, и люди, вовремя начавшиеся лечиться, пошли на поправку.

Симптомы бубонной чумы

Бубонная чума возникает при попадании в организм возбудителя через кожу. Переносчики — блохи, которые паразитируют на крысах и многих других грызунах.

Главный симптом — это увеличение лимфатических узлов. Ко внешним изменениям тела также добавляется сильная головная боль, повышение температуры, слабость и озноб.

Сурок. открытые источники в интернете

Как передается бубонная чума?

Заразиться бубонной чумой можно через укус кровососущих насекомых, а также через мелких грызунов.

Болезнь передается и от человека к человеку несколькими путями: воздушно-капельным, через прикосновения и через предметы, которые трогал зараженный.

Можно ли вылечить бубонную чуму?

С изобретением антибиотиков лечение бубонной чумы происходит очень успешно. Но только при условии, что зараженный обратится в больницу при первых симптомах.

Лечение займет много времени. Сначала человек около двух недель проведет в стационаре, пройдет курс лечения антибиотиками, а после еще несколько месяцев будет наблюдаться у специалистов.