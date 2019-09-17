Будущее близко: ученые создадут лазер для уничтожения камней в почках

Российский федеральный ядерный центр должен разработать лазерный литотриптор нового поколения. С его помощью мочекаменную болезнь возможно лечить дистанционным методом. Камни в почках будут разрушаться под воздействием разных видов энергии.
Мочекаменная болезнь — распространенное заболевание. Лечение пациентов на данный момент устарело и занимает много времени. Лазер планируют сделать пригодным для использования в урологическом отделении любой клинической больницы.
Ядерный центр изготовит экспериментальный образец к 2022. Его проверят в лабораторных условиях, чтобы выяснить, насколько эффективно можно дробить камни в почках и мочеточниках с помощью нового прибора.