Будущее близко: ученые создадут лазер для уничтожения камней в почках

Специалисты Росатома планируют к 2022 году создать новый медицинский прибор на основе лазера, который будет дистанционно лечить мочекаменной болезни, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок.

Российский федеральный ядерный центр должен разработать лазерный литотриптор нового поколения. С его помощью мочекаменную болезнь возможно лечить дистанционным методом. Камни в почках будут разрушаться под воздействием разных видов энергии.

Мочекаменная болезнь — распространенное заболевание. Лечение пациентов на данный момент устарело и занимает много времени. Лазер планируют сделать пригодным для использования в урологическом отделении любой клинической больницы.

Ядерный центр изготовит экспериментальный образец к 2022. Его проверят в лабораторных условиях, чтобы выяснить, насколько эффективно можно дробить камни в почках и мочеточниках с помощью нового прибора.