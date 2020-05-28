Будут кодировать: Минздрав решил «обновить» статистику о заболевших COVID-19

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», — говорится в документе.
По состоянию на 27 мая Россия находится на третьем месте в мире по количеству заразившихся COVID-19 — 370 680 случаев. В последние дни количество зараженных растет на 8−9 тысяч человек в сутки, пишет bfm.ru.
За весь период 3968 человек умерли, выздоровели 142 208.