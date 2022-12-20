Будут ли работать больницы на новогодних праздниках в Алтайском крае, рассказали власти региона

По каким дням поликлиники будут работать в сокращенном режиме?
В сокращенном режим с 8:00 до 15:00 поликлиники будут работать 31 декабря, 2, 4 и 5 января.
Кроме этого пациентов будут принимать вспомогательные подразделения — лаборатории и рентген-кабинеты.
Когда медучреждения будут работать полноценно?
Во время новогодних каникул медучреждения будут работать полный рабочий день 3 и 6 января.
Пациентов будут принимать диагностические центры и специализированные поликлиники, например, краевой больницы и онкодиспансера.
Люди смогут посетить узких специалистов, оформить или продлить больничные листы.
Можно ли будет сдать ПЦР-тест на новогодних выходных?
Да, можно. Все выходные дни будут работать ПЦР-лаборатории, которые выполняют анализы по выявлению ковида и гриппа.
Какие службы будут работать круглосуточно?
Круглосуточно без выходных работу продолжат травмпункты, служба скорой и неотложной помощи и единая «горячая линия» по вопросам медпомощи 122.
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