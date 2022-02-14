14 февраля -3°C
Коронавирус
﻿
Здоровье

Частый симптом. Почему и как при омикроне болит голова

Головная боль — один из самых частых симптомов при омикроне. Почему она возникает — в нашем материале.

Головная боль
Головная боль
СС0
1
Какая головная боль возникает при омикроне?

Пациенты с омикроном часто жалуются на «сдавливающую» головную боль, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук и врач-невролог Ольга Голубинская.

Она, уточнила специалист, отличается от мигрени.

«Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль (при омикроне. — Прим. ред.) больше сжимает всю голову, а не одну сторону», — подчеркнула эксперт.

2
Голова болит только при омикроне?

Нет. Голова может болеть при заражении любым штаммом COVID-19, пояснила невролог.

Головная боль. Усталость
Головная боль. Усталость
СС0

«Не только при омикроне, но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер (систему, которая осуществляет взаимодействие между кровотоком и центральной нервной системой. — Прим. ред.) Там он может вызвать отек, и возникает гипертензионная (с длительным повышением артериального давления. — Прим. ред.) головная боль.

3
А как лечить головную боль при COVID-19?

Как отметила Ольга Голубинская, назначить лечение от головной боли должен врач. Но некоторые меры можно принять и самому.

Вода.
Вода.
СС0

«При головной боли следует соблюдать покой, никуда не ходить, если голову тяжело поднять. При этом надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин С. Можно еще прохладную повязку завязать на голове», — порекомендовала врач.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость