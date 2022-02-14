Частый симптом. Почему и как при омикроне болит голова

3

А как лечить головную боль при COVID-19?

Как отметила Ольга Голубинская, назначить лечение от головной боли должен врач. Но некоторые меры можно принять и самому.

Вода. СС0

«При головной боли следует соблюдать покой, никуда не ходить, если голову тяжело поднять. При этом надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин С. Можно еще прохладную повязку завязать на голове», — порекомендовала врач.