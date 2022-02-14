Частый симптом. Почему и как при омикроне болит голова

Пациенты с омикроном часто жалуются на «сдавливающую» головную боль, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук и врач-невролог Ольга Голубинская.
Она, уточнила специалист, отличается от мигрени.
«Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль (при омикроне. — Прим. ред.) больше сжимает всю голову, а не одну сторону», — подчеркнула эксперт.
Нет. Голова может болеть при заражении любым штаммом COVID-19, пояснила невролог.
«Не только при омикроне, но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер (систему, которая осуществляет взаимодействие между кровотоком и центральной нервной системой. — Прим. ред.) Там он может вызвать отек, и возникает гипертензионная (с длительным повышением артериального давления. — Прим. ред.) головная боль.
Как отметила Ольга Голубинская, назначить лечение от головной боли должен врач. Но некоторые меры можно принять и самому.
«При головной боли следует соблюдать покой, никуда не ходить, если голову тяжело поднять. При этом надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин С. Можно еще прохладную повязку завязать на голове», — порекомендовала врач.