Частные клиники откликнулись на призыв регионального Минздрава

Часть таких учреждений уже начали работу в новых тяжелых условиях. Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов обратился к представителям частной медицины с просьбой поддержать государственные структуры здравоохранения. Он предложил им забрать часть неотложных вызовов, обслуживание дистанционных пациентов и работу в ковидных госпиталях.

Клиника «Добрый доктор» уже начала работу в этом направлении. Доктора работают с 14 поликлиникой по договору безвозмездного предоставления персонала. Также рассматривается вариант работы фельдшерами в службе скорой помощи.

С «Территорией здоровья» отрабатывается вариант развертывания на базе центра ковидного госпиталя на 200 мест. Однако центру для подобной работы необходимы кислородоконцентраторы. Минздрав пообещал найти ресурсы для временной передачи оборудования в безвозмездное пользование. Госпиталь будет развернут к 19 октября или, по возможности, раньше.

Также будет перепрофилирован в ковидный госпиталь Центр травматологии и ортопедии. Там необходимое оборудование имеется.

Часть клиник готовы взять на себя работу амбулаторного центра, где доктора будут консультировать пациентов, лечащихся на дому.