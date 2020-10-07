Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Частные клиники откликнулись на призыв регионального Минздрава

На помощь государственному здравоохранению в сложный период придут частные клиники, — сообщает Политсиб.ру.

Открытие новой клиники «Добрый доктор» со стационаром.
Открытие новой клиники «Добрый доктор» со стационаром.
Кирилл Бабий.

Часть таких учреждений уже начали работу в новых тяжелых условиях. Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов обратился к представителям частной медицины с просьбой поддержать государственные структуры здравоохранения. Он предложил им забрать часть неотложных вызовов, обслуживание дистанционных пациентов и работу в ковидных госпиталях.

Клиника «Добрый доктор» уже начала работу в этом направлении. Доктора работают с 14 поликлиникой по договору безвозмездного предоставления персонала. Также рассматривается вариант работы фельдшерами в службе скорой помощи.

С «Территорией здоровья» отрабатывается вариант развертывания на базе центра ковидного госпиталя на 200 мест. Однако центру для подобной работы необходимы кислородоконцентраторы. Минздрав пообещал найти ресурсы для временной передачи оборудования в безвозмездное пользование. Госпиталь будет развернут к 19 октября или, по возможности, раньше.

Также будет перепрофилирован в ковидный госпиталь Центр травматологии и ортопедии. Там необходимое оборудование имеется.

Часть клиник готовы взять на себя работу амбулаторного центра, где доктора будут консультировать пациентов, лечащихся на дому.

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость